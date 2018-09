Film – « Fahavalo » sur les écrans à Madagascar

Marie Clémence Paes Andriamonta, réalisatrice de « Fahavalo », documentaire sur les insurrections de 1947, est dans nos murs. Le film sera projeté, ce vendredi, à Fianarantsoa.

«Je vais essayer de vous raconter l’Histoire, je vais peut-être oublier deux ou trois choses », prévient ce grand-père. À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial sont appelés fahavalo, « ennemis » de la France. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, armés seulement de sagaies et de talismans.

Dans la pénombre d’une maison en falafa ou en plein jour au milieu d’une verte forêt, la caméra parcourt consciencieusement ce pan de l’Histoire malgache, revenant sur les lieux du drame. Travelling sur la forêt de l’Est, gros plan sur l’intérieur d’un train en marche, suggérant une histoire antérieure vécue un peu plus douloureusement. L’objectif fixe des regards parfois un peu perdus dans un passé qu’on devine enfoui au plus profond. Mais lorsqu’il faut parler de la lutte, les tons s’affirment, les souvenirs se font un peu plus précis. De Gaulle est cité. C’est l’histoire d’une rébellion invisible précise la bande annonce.

Avant sa première projection à Madagascar, nous n’aurons encore de « Fahavalo », le film documentaire que la réalisatrice Marie Clémence Paes Andriamonta présentera à Fianarantsoa ce vendredi, que ces bribes d’images.

Mais elles sont déjà un aperçu de cette quête qui aura débuté il y a cinq ans. Le tournage a été effectué en 2015.

Quête de vérité

Les amis, les initiés, les passionnés d’Histoire et de Madagascar et sans doute aussi ceux à la recherche d’une identité parfois méconnue, auront déjà suivi de bout en bout les péripéties de cette aventure sur les réseaux sociaux. Depuis la mobilisation pour l’achat des droits, la levée de fonds pour permettre sa diffusion, au quarante deuxième Festival des films du monde de Montreal, où le film a été projeté en première mondiale le 1er septembre. Il y aura remporté le prix du documentaire des films du monde.

De quête, il sera beaucoup question dans « Fahavalo ». Celle de la vérité, de la raison pour laquelle ces douleurs ont été tues. « C’est une histoire qui nous construit. Quand on sait que cela s’est passé, on regarde le présent autrement », expliquera sur TV5 monde Marie Clémence Paes Andriamonta.

Dans la bande annonce, on apercevra également le présent dialoguant avec le passé, avec les images d’archives en noir et blanc des années 40. Et tout le long, les notes de l’accordéon de Régis Gizavo accompagnent le voyageur du passé dans son périple. Fianarantsoa sera la première étape.

Rondro Ramamonjisoa