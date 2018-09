Eéchauffement climatique – Mieux comprendre la formation des cyclones

Les variations dans la composition de la vapeur d’eau dans l’atmosphère peuvent aider à prévoir l’intensification d’un cyclone.

Le réchauffement climatique ne sera pas la cause d’une multiplication des cyclones, mais d’une augmentation de leur intensité et de leurs effets. « Dans une atmosphère plus chaude, on peut stocker davantage de vapeur d’eau, qui créera de plus fortes précipitations pendant un cyclone », explique Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherches à l’IRD. « Nous constatons qu’il se produit davantage de cyclones de catégorie 4 et 5, et moins de cyclones de catégorie 1 ou 2. Ils apporteront de plus fortes précipitations, et les phénomènes de submersion marine seront aussi accentués », ajoute la chercheuse du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement.

En effet, l’élévation du niveau des océans et l’augmentation de l’intensité des cyclones se conjuguent pour les rendre plus dévastateurs. « On estime que l’augmentation du niveau de la mer de plusieurs dizaines de centimètres à un mètre, d’ici la fin du siècle, va amplifier le phénomène de submersion marine », précise Françoise Vimeux. Alors que la population va s’accroître de 50 % à 70 % dans les zones littorales de la planète. Selon les scénarios possibles, les températures moyennes s’élèveront de 2° à 6° d’ici la fin du siècle. Mais l’évolution de la pluviométrie est encore l’objet d’une grande incertitude.

« jet » subtropical

Ce qui rend précieux les travaux de Françoise Vimeux sur les projections du changement climatique, en matière d’intensification des cyclones et de formation des pluies.

« Notre approche est assez originale car nous étudions la composition isotopique de la vapeur d’eau. Des changements dans la concentration des différentes formes de molécules d’eau, dans la vapeur atmosphérique, se produisent plusieurs jours avant l’annonce, par Météo France, d’une influence cyclonique sur La Réunion. L’application finale de nos travaux vise à mieux comprendre les processus physiques liés au cycle de l’eau pour améliorer les modèles de prévisibilité et pour réduire l’incertitude sur les projections du changement des pluies », développe Françoise Vimeux. Depuis 2013, la scientifique séjourne plusieurs semaines par an à La Réunion, en lien avec L’Observatoire des sciences de l’univers de La Réunion et le Laboratoire de l’atmosphère et des cyclones. « L’Observatoire de physique de l’atmosphère de La Réunion, au Maïdo, nous permet de mesurer, depuis fin 2014, le rapport relatif des molécules d’eau dans l’atmosphère libre. Celle-ci n’est pas influencée par les phénomènes de surface. »

A raison d’une mesure par seconde, l’instrumentation détermine la proportion de molécules plus légères et de molécules plus lourdes.

« Surtout pendant l’hiver austral, nous avons détecté la présence de masses d’air venant d’Amérique du Sud et de l’océan atlantique, transportées par le courant « jet » subtropical. » Après une première publication, en 2017, les chercheurs souhaitent poursuivre leurs travaux, au Maïdo, durant plusieurs années encore.

Philippe Stéphant

