Coopération – Les opportunités dans la zone océan Indien

Les échanges commerciaux entre les îles de l’océan Indien gagneraient à être mieux exploités. Le numérique se présente comme une alternative pour ouvrir les marchés.

Focus sur la collaboration entre les pays d’Afrique continentale et ceux de la zone océan Indien. La onzième édition du forum économique des îles de l’océan Indien se tient présentement au village Voara, en simultané avec la cinquième édition du salon de la créativité « Voatra ». L’objectif consiste à profiter du réseau de l’union des Chambres de commerce et d’industrie des îles de l’océan Indien (UCCIOI) afin de mettre en valeur les opportunités et les défis économiques communs.

Selon les chiffres fournis par la Commission de l’océan Indien (COI), les échanges commerciaux intra- COI sont encore très limités, à hauteur de 3 à 5 % du commerce total des îles qui constituent la commission. Des échanges qui se font presque essentiellement entre Maurice, Madagascar et La Réunion, compte tenu de leurs poids économiques respectifs. Ainsi, L’Europe et les États-Unis restent les plus gros marchés d’exportations de la région. Alors que les produits manufacturés, intermédiaires, et les matières premières prédominent dans les exportations intra régionales

Intégration

Par ailleurs, alors que les exportations vers le reste du monde se sont limitées à quelques produits, le commerce intra-africain est beaucoup plus diversifié. Maurice est le plus gros exportateur intra-COI, tandis que la balance commerciale de La Réunion avec les pays de la COI est structurellement déficitaire.

La région de l’océan Indien est donc encore loin d’avoir réalisé tout son potentiel d’intégration régionale. Une bonne intégration régionale peut permettre d’obtenir une meilleure allocation des ressources et d’exploiter les complémentarités existant entre les pays de la COI. Afin de renverser cette balance, la mise en place d’une plateforme numérique pour élargir les opportunités d’ouverture vers les autres marchés indo-océaniques est en cours et sera présentée lors de cette onzième édition de la FEOI.

« On lancera officiellement la plateforme OceanIndian.biz lors de ce forum. Un moyen pour l’UCCIOI de faire bénéficier à tous ses membres des retombées considérables attendues dans le développement des affaires des opérateurs économiques de la région en général, et surtout pour le pays hôte qu’est Madagascar », explique Herland Cerveaux, directeur de programme de l’UCCIOI.

OceanIndien.biz est une plateforme numérique dédiée aux échanges économiques entre les îles du Sud-ouest de l’océan Indien. L’outil est porté par UCCIOI, à travers le soutien de l’Agence française de développement (AFD), dans le but d’appuyer le développement des échanges économiques et commerciaux entre les îles du Sud-ouest de l’océan Indien, dont les Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, La Réunion et Mayotte.