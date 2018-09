Alaotra et Tsaratanàna – Succès de l’opération « Mandio »

Les gendarmes et les militaires effectuent une opération destinée à restaurer la sécurité. Cette action est nécessaire et utile à la veille de la campagne électorale de la présidentielle.

Grâce à l’opération « Mandio » – une action entreprise par une force mixte composée de gendarmes et de militaires issus des régiments de Toamasina et de Mahajanga – la sécurité et la paix sont retrouvées dans la partie sud du district de Tsaratanàna et dans l’Ouest du district d’Amparafaravola. Curieusement, certains gens affirment le contraire alors que les populations font confiance aux soldats et à leurs commandants.

En fait, les habitants souhaitent que cette opération continue aussi bien pour la survie que pour le développement. Selon les faits observés pouvant servir de bases à la conclusion, ces localités affectées par une catastrophe de grande ampleur étaient dans la liste des zones rouges intenses en matière d’insécurité.

Ratissage

Ce qui a bloqué toutes les activités optant pour la relance économique de ces districts et de plusieurs endroits qui y sont rattachés dans les domaines de

l’exploitation minière, agricole et surtout de l’élevage.

« Les zébus, il n’y en a plus ou presque. Ils sont tous emportés par les « dahalo ». Récemment, ces bandits ont tué toute une famille pour rien. Depuis, les habitants se sont enfuis avec leurs zébus dans la brousse », raconte un habitant de la commune rurale de Sahamamy, dans le district d’Amparafaravola.

Dans la commune rurale de Brieville de Tsaratanàna, plus d’un notent : « Certaines personnes essaient de tout faire pour que les militaires et les gendarmes quittent les lieux. Cette opération d’éradication de l’insécurité et de ratissage des dahalo les perturbent et les bloquent dans leur agissement de dahalo ambony latabatra (ndlr : commanditaires des actes de banditisme). Une des raisons pour lesquelles la population sollicite l’installation d’une compagnie ».

Certains affirment que même les bandits de grand chemin se seraient enfuis dans la forêt et dans les montagnes lointaines pour échapper à des poursuites. Commencée il y a un mois et demi, « Mandio » se poursuit.