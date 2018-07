Paul RABARY – « Je ne veux plus être soumis »

« La coupe est pleine ». Paul Rabary, ancien ministre de l’Éducation nationale, s’est présenté à la presse, hier à l’hôtel Le Louvre Antanina­renina. Le motif du rendez-vous était essentiellement pour expliquer les raisons pour lesquelles il a quitté les rangs du parti « Hery vaovao ho an’i Mada­gasikara ». Il affirme notamment « je ne veux plus être soumis ».

Celui qui est désormais l’ancien secrétaire général adjoint des Bleus soutient qu’il est en désaccord avec la démarche de cette formation politique. Une divergence de point de vue qui ne date pas d’aujourd’hui, affirme-t-il. Pour bétonner ses dires, il met en avant sa non-participation aux assises régionales du parti présidentiel.

« Aujourd’hui, tous les critères sont remplis pour dire que les convictions ne sont plus les mêmes. J’ai fait une dépolitisation du ministère. Le HVM a toutefois fait une politisation à outrance du ministère », soutient l’ancien ministre de l’Éducation nationale. À la question, pourquoi il n’a pas alors quitté le gouvernement, Paul Rabary réplique que l’engagement qu’il a pris avec le Président de la République est la réforme du système éducatif et le recrutement des enseignants FRAM.

L’ancien ministre affirme qu’on lui aurait reproché le fait que « le recrutement des enseignants FRAM n’a pas amené de dividende politique au HVM ». Dans ce qui s’apparente à un règlement de compte, il fustige « la mauvaise structuration » des Bleus où « ce sont des personnes désignées, n’ayant pas de légitimité populaire qui dirigent le parti ». Quant à son avenir politique, Paul Rabary a voulu entretenir le suspense.

« Je ne veux plus être soumis. Je détiens la clé des problèmes de l’éducation et du pays », lance-t-il. De celui dont les ambitions présidentielles se font insistantes, pareils propos pourraient ne pas être anodins. « Pour l’instant, je préfère poursuivre les rencontres avec la population pour connaître ses attentes », se défend-il, cependant.