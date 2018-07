Lutte contre l’insécurité – Suivi GPS des individus à Vohibato

Contre l’insécurité, la surveillance électronique des individus de plus de 14 ans sera rendue possible d’ici peu à Vohibato, dans la Haute Matsiatra.

Badge biométrique et fichage informatisé des gens. L’asso­ciation Vohibato Mifagnasoa, dans le district de Vohibato, région de Haute Matsiatra, avec la collaboration des autorités locales, avance ses pions. Il s’agit de répertorier les personnes âgées de plus de 14 ans dans un logiciel permettant la géolocalisation en temps réel. « C’est à la fois un dispositif de sécurité et d’inspection qu’on va mettre en place », a expliqué un sous-officier de la gendarmerie locale, joint par téléphone, hier. Grâce à l’usage du système de positionnement par satellite (GPS), l’intervention des forces de l’ordre à chaque alerte sera accélérée.

Selon des explications concordantes, cette nouvelle tactique ne gênera pas trop les villageois, puisqu’elle consiste tout simplement à porter le badge avec soi où qu’on aille. Chaque commune de ce district bénéficiera de ces cartes électroniques avec des couleurs différentes. « Par exemple, pour la commune d’Andoha­ranomaitso, les passeports sont verts », a décrit un confrère.

Sans parler du désarroi des habitants de Vohibato sur le ras-le-bol face à l’insécurité, les invasions des dahalo deviennent maintenant de plus en plus meurtrières. Pour preuve, un accrochage entre les éléments de la gendarmerie et six dahalo s’est produit vendredi 20 juillet, vers 3h 30 du matin, à Betapoaka, commune de Vohibato Ouest.

Échanges de tirs

Ces voleurs de bœufs se sont emparés de six zébus à Ambalamonina-Vohitraivo. Sitôt avisés des faits, les gendarmes d’Alakamisy Itenina se sont engagés dans la poursuite. Ils ont alerté leurs collègues d’Andoharanomaitso après avoir été mis au parfum que les traces de bétail se dirigeaient vers cette circonscription. Des soldats du détachement autonome de sécurité (DAS) sont également venus en renfort.

Du coup, les dahalo ont été interceptés au niveau d’un repaire à Andranovo­rivato où des échanges de coups de feu ont éclaté. Les butins ont été récupérés. Quatre des malfaiteurs ont été abattus, tandis que les autres ont pu s’enfuir. « Un multirécidiviste connu des enquêteurs figure parmi les bandits décédés », a révélé le fokonolona.

« Ces bandits nous sont familiers. Ils viennent d’une commune voisine. Nous ne connaissions en fait rien de leur histoire », a précisé un notable du village. C’est la raison pour laquelle les forces de l’ordre, l’association et les villageois, ont eu recours à l’usage du GPS, principalement pour identifier chaque individu.