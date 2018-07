Lokanga KÖLN QUARTET – « On s’est imprégné de la musique malgache »

Le Lokanga Köln Quartet promet d’émerveiller les mélomanes de la capitale ce week-end aux côtés de l’incontournable Erick Manana. Retour sur la genèse de ce groupe.

Un quatuor de musiciennes talentueuses et exceptionnelles, le Lokanga Köln Quartet est vivement à découvrir les 27 et 28 juillet au CCESCA Antanimena, respectivement à 19 h et à 16 h. Amies d’enfance, toutes animées d’une passion inébranlable pour la musique, Jenny Fuhr au violon, Miriam Lormes à l’alto, Katharina Hoffman au violoncelle et Katharina Strein à la contrebasse se découvrent ainsi, pour la première fois, à Madagascar.

D’origine germanique, elles ont la grande particularité de maîtriser la musique classique et la musique baroque, mais par dessus tout la musique acoustique et folklorique malgache.

« Le groupe a été créé à l’initiative d’Érick Manana. En parcourant la scène internationale, il a toujours voulu avoir à ses côtés un quatuor classique», confie Jenny Fuhr.

C’est dans la ville de Cologne d’où est originaire le Lokanga Köln Quartet, que le groupe s’est alors fait connaître.

« La splendeur de la musique malgache est une chose dont on est, depuis, très fière », souligne Katharina Strein.

« Takalo »

De là, une rencontre culturelle s’est créée entre Erick Manana et le Lokanga Köln Quartet. Étant chacun tombé dans la musique petit, ils se sont très vite compris. La musique constitue un langage universel à travers lequel ils communient et communiquent avec brio. Érick Manana affirme « Notre musique est une musique vivante. Je leur ai juste conseillé de se fier aux rythmiques et de laisser la part belle à l’écoute pour maîtriser la musique malgache ».

Ce passage sur la scène du CCESCA Antanimena est ainsi un privilège pour le groupe, lui qui a surtout hâte de partager un concert festif et jovial à un public de tous âges et de tous horizons.

« Les concerts seront composés de deux parties. D’un côté, on jouera nos nouveaux morceaux. De l’autre, on revisitera les grands classiques d’Érick Manana », souligne Jenny Fuhr.

En outre, le Lokanga Köln Quartet y présentera en exclusivité son premier album intitulé « Takalo ». Un opus en ode aux découvertes et aux échanges culturels qui ont enrichi sa créativité.