COMESA – Les échanges commerciaux accroissent

Le marché commun des États d’Afrique australe et orientale (Comesa) est très actif. Madagascar avance dans les exportations.

Café, épices, thé, sucre, combustibles minéraux, coton, poissons et crustacés, huiles essentielles, bois et cartons s’exportent vers le marché du Comesa. Le dynamisme des échanges commerciaux avec les membres de ce très vaste marché régional en Afrique, a été ressenti depuis 2015. Maurice, Comores, Seychelles, Égypte et Kenya en sont les pays destinataires des produits malgaches.

En 2017, la valeur des exportations vers le marché commun des États d’Afrique australe et orientale, a connu une augmentation de 36% par rapport à celle de 2016. En tout, des échanges évalués à 106 010 000 dollars si en 2016, la valeur totale des exportations était de 77 944 000 dollars. Les importations ont connu une augmentation de 21% par rapport à celles de 2016. Les dix principaux produits d’importation de Madagascar sont ceux de la minoterie, des préparations à base de céréales, des étoffes, des graisses et huiles animales, du coton, des poissons et crustacés, des matières plastiques, de la laine, des huiles essentielles et des boissons. La valeur totale avoisine les 214 694 000 dollars

en 2017.

On apprend que les pays membres du Comesa, comme la Zambie, Malawi, Rwanda et la République Démocra­tique du Congo importent des animaux vivants, et exportent des machines, des engins mécaniques, et des appareils et instruments d’optique. Le Djibouti exporte du matériel pour voies ferrées. Les Seychelles exportent beaucoup de matériels de jeu, jouets et articles de divertissements.

Grands pas

« Malgré ce dynamisme, nous sommes encore loin du véritable potentiel du pays en matière d’exportation, d’où la négociation de fonds d’aide aux commerce pour nous renforcer en capacité », a indiqué le directeur général du Com­merce extérieur auprès du ministère du Commerce et de la consommation. « Les efforts déployés jusqu’ici pour améliorer cette intégration régionale ne sont pas du tout des moindres. On peut noter entre autres le Conseil de la concurrence malgache qui a bénéficié de l’appui du Conseil de la Concurrence du Comesa pour l’harmonisation du droit de la concurrence de Madagascar sur règlement de la concurrence de ce marché régional », explique-t-il.

La Grande île a bénéficié du financement du Méca­nisme d’appui à l’intégration régionale (MAIR) à hauteur de 1.002.981 euros dans le cadre du « Projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l’intégration régionale » entre 2015 et 2016. Il a été question d’améliorer l’accès des produits malgaches sur le marché régional, par, notamment, la promotion des filières litchi, oignon, poivre et girofle.

La Douane ferait bientôt partie du programme pilote de la Zone de libre-échange numérique du Comesa. Madagascar lancera le mécanisme en ligne de rapport, de suivi et de résolution des Bar­rières non tarifaires. L’Institut du cuir du Comesa appuiera le ministère de l’Agriculture et de l’élevage, dans le diagnostic de la filière cuir.