Basketball – Transfert – Sitraka et Henintsoa signent ailleurs

Deux jeunes joueurs du pays évolueront à partir du mois d’août à l’étranger. Ils sont sollicités par des clubs en France et à l’île Maurice.

Transfert. Deux jeunes pivots de la Grande île évolueront à l’étranger à partir de ce mois d’août. Il s’agit des frères Raharimanantoanina qui mesurent tous les deux 2,05 mètres .

Ils ont effectué presque le même parcours en matière de basketball. Le cadet, Sitraka, âgé de 17 ans ainsi que son grand frère, Henin­tsoa ont débuté en tant que licenciés au sein du club BCR puis au Dream Team SC vers 2013. Sitraka y évolue toujours tandis que Ntsoa a déjà passé une année à l’ASCUT Atsinanana en 2016 et aussi cette saison 2018.

Comme palmarès, Sitraka a été sacré champion de Mada­gascar U16 en 2016, champion national U20 cette saison, champion du Challenge U18 3×3 et du tournoi inter établissements scolaires School tournament 3×3, membre de l’équipe nationale aux Jeux Africain de la jeunesse en Algérie en ce moment. Il était une des pièces maîtresses de la sélection nationale à l’Afrobasket à Maurice l’an passé où Madagascar a terminé cinquième derrière la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte et le Mali.

Il a été par la suite contacté par de nombreux clubs dont deux des Etats Unis, deux de France, un d’Espagne, un de l’Argentine et un d’Afrique. « Par ordre de préférence et pour ne pas lui compliquer sa nouvelle vie à l’étranger, nous avons choisi d’abord la France au lieu des Etats Unis et de l’Argentine », confie sa mère. Il est prévu partir l’année dernière mais la famille a encore priorisé ses études et son bac. Malheu­reusement il a échoué.

Sitraka a passé une année de sport étude à Tsiroano­mandidy en vue de la préparation à l’Afrobasket U17 à Maurice. Petite anecdote, « il a été de retour au pays la nuit du dimanche après l’Afrobasket et a dû quitter la capitale tôt le matin pour passer son bac à Tsiroanomandidy le lundi », raconte sa mère.

Aucun droit

Finalement, il a été décidé au sein de la famille que Sitraka évoluera pendant trois ans selon le contrat au sein d’un club de Chalon-sur-Saône en France cette année avec ou sans bac. Sur place Le club prendra en charge sa formation professionnelle. Il partira en août et on n’attend plus que son retour d’Alger pour finaliser ses dossiers.

Là, il n’est pas question de mutation mais la Fédé­ration malgache lui livrera juste un certificat de libération. Son grand frère, Henintsoa Raharimanan­taoanina âgé quant à lui de 20 ans, est déjà parti il y a une semaine poursuivre ses études à Maurice, à l’université Mascareignes. Il était cette année en deuxième année de gestion d’entreprise à l’ISCAM.

De son côté, il est sollicité par un club mauricien dont la le nom est gardé secret par la famille. Ntsoa débute sa saison ce mois d’août dans ce club mauricien et ses dossiers seront finalisés bientôt. « Dans son cas, la Fédération ne fait que livrer la lettre de sortie entre Fédérations… Il n’y aura pas de droit de mutation. Selon le règlement international, il suffit pour le club d’accueil de régler les frais administratifs de 100 euros », explique la secrétaire générale de la Fédération malgache de basketball, Tsiry Colombe Ralalaharison.

« Le club formateur ne gagne rien pour les cas de Sitraka et de Ntsoa », souligne Bayard Razafindralambo, premier responsable technique du Dream Team SC.