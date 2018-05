Visa – Le syndicat des agents de l’impôt contre Ametis

La privatisation des collectes d’impôt provoque la grogne dans les rangs des agents de l’Etat. Ces derniers demandent à ce que cette tâche leur revienne.

Annulation. Le terme était martelé hier à Anosy par le syndicat national des agents des impôts de Madagascar. Ces derniers ont déposé une requête à l’encontre d’un décret ordonnant l’attribution du monopole de la perception des droits de timbre pour l’obtention de visa de séjour auprès de tous les ports et aéroports internationaux de la Grande île à la société Ametis. Conjointement, les deux syndicats des employés des impôts (le Snaim et le Sacima) réclament ainsi l’octroi de cette tâche de perception des droits de timbre aux agents de l’Etat.

« Le fait de confier la perception de ces recettes de l’Etat à une société privée est contraire à la loi. Il est illégal de privatiser la comptabilité du budget public », soutient Christian Rakotondramanana, président du syndicat. Effective depuis le début de l’année, la collecte de ces recettes par la société privée a donc été validée par ce décret depuis. Cependant, c’est maintenant que les principaux intéressés ont pu réagir dans la mesure où « la promulgation de cette décision a été dissimulée et n’a même pas été mentionnée dans le conseil du gouvernement », lance le syndicat en ajoutant que «c’est seulement maintenant que nous avons eu connaissance de l’existence de ce décret à travers l’annonce dans le journal officiel».

Enquête

À rappeler que la société Ametis est en charge de ces collectes de recettes. Cette dernière reverse directement cette somme intégralement au compte de la Direction générale des impôts auprès de la Banky foiben’i Madagasikara (BFM), par virement automatique, tout en prélevant sept euros hors taxe de frais de prestation. Ainsi, les recettes de l’Etat, notamment les quatre-vingt mille ariary de droit de visa restent intacts. Une situation qui, selon le syndicat des agents des impôts, est contraire à la législation en vigueur.

Par ailleurs, selon la direction générale des impôts, «le syndicat a tout à fait le droit d’exprimer ces revendications directement au conseil d’Etat. Cependant, il est plus judicieux de laisser les enquêtes se terminer pour se prononcer sur le sujet en attendant la décision des autorités compétentes». Une enquête qui devrait s’accélérer vu les conjonctures actuelles selon les avis de certains membres du syndicat.

Harilalaina Rakotobe