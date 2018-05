Semaine de la littérature jeunesse – L’édition jeunesse à Madagascar peine à percer

L’offre ne satisfait pas la demande pour la production locale d’œuvres littéraires destinées aux jeunes, selon le bilan des experts. Beaucoup d’efforts restent à fournir à tous les niveaux.

Un tour d’horizon sur le monde de l’édition jeunesse a été exposé par deux professionnels à l’Alliance Française d’Andavamamba le vendredi 25 mai après-midi, dans le cadre de la semaine de la littérature jeunesse. Marie Michèle Razafintsalama de l’édition Jeunes Malgaches et Jaona Razakasoa de l’association des éditeurs de Madagascar ont donné un état des lieux et l’esquisse de l’avenir du monde de l’édition destinée aux jeunes à Madagascar. Ce domaine doit secouer de tous les côtés pour avoir un avenir tout rose.

D’abord, l’édition des œuvres pour les jeunes est tout à fait récente dans la Grande Île, selon l’historique avancée par les deux professionnels. Ce n’est qu’à partir de l’année 2000 que ce secteur a connu un effet tangible au niveau de la production locale, aussi bien sur la quantité que la qualité. Puis, une stagnation, voire une régression a été constatée de 2009 jusqu’au 2014. Depuis peu de temps, d’autres variétés d’œuvres de bonne qualité surgissent du marché local. En tout et pour tout, mille huit cent titres ont été produits à Madagascar. La production locale est limitée. Ce qui fait monter le prix de la vente au public. L’article devient donc un produit de luxe. En plus, le réseau de diffusion est très faible. Et certains des livres produits ne répondent aux normes requises.

Œuvres plus variées

L’absence des éditeurs locaux sur la scène régionale, nationale et internationale se fait sentir. Il faut instaurer une vraie politique du livre. On en a parlé mais aucun décret d’application n’a vu le jour. Et le secteur a besoin de soutient conséquent du ministère de la culture à tous les niveaux », expliquent les deux experts. Les événements sur le livre existent en permanence dans la Grande Île, mais ils manquent cruellement de moyens de communication. Pour les manifestations à l’étranger qui servent à promouvoir la culture malgache, les éditeurs sortent de leur poche pour y participer.

Les douze maisons d’édition qui existent ont chacune leur ligne éditoriale. Généraliste, jeunesse, et religieuse. 60 % de la production est destinée aux petits enfants. Il existe des œuvres en langue malgache, en langue française, et en bilingue. « La demande venant des associations et ONG commence à accroître actuellement. Ce qui est dans les intérêts des éditeurs locaux. Mais il n’a pas suffisamment d’offres pour les satisfaire. Il faut plus de variations dans les œuvres produites. On constate aussi une réelle volonté de consommer malgache au niveau de la diaspora malgache à l’étranger. Donc, on lance l’appel à tout le monde », concluent-ils. Pour solliciter l’assistance, très faible en nombre, à franchir le pas de l’écriture, Marie Michèle Razafintsalama a clôturé la séance par un exposé portant sur la manière de se faire éditer à Madagascar.

Ricky Ramanan