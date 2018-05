Rallye Motul – Boana et Miangaly frappent fort d’entrée

L’équipe Boana-Miangaly a réalisé le meilleur temps de l’ES1, hier à Ambohimanambola. Chez les deux-roues motrices, Hugo Louvel a surclassé tous ses ainés.

5min 29,5sec pour boucler les 6,7 kilomètres de la première épreuve spéciale du Rallye Motul. Hariandry Razakaboana et Miangaly Rabarijoely ont signé le scratch de l’ES1, entre Ambohi­manambola et Imerikasinina, hier.

Avec leur Subaru Impre­za M12, ils ont grillé la politesse aux nombreuses N4 engagées sur cette première manche de la saison. Et de loin. Leur plus proche poursuivant, l’équipage Tahina-Tahiana sur Impreza N4, est relégué à six secondes. Si l’on fait le calcul, le duo Boana-Miangaly a donc pris une seconde au kilomètre.

Si l’équipage de la Subaru E-Kop Sport Love Rallye continue sur ce rythme, on voit mal qui pourrait le contrer. Et aussi, il a rajouté le spectacle à l’efficacité, émerveillant notamment les spectateurs amassés au Bypass à Ambohimangakely.

Ce premier rallye de la saison sort du lot, vu que cinq tous-terrains ont pris le départ. La bataille de la catégorie T2M tourne à l’avantage de Teddy Raha­mefy et de son épouse Sariaka, pour l’instant.

L’équipe de la Ford Ranger est le seul à être descendu sous la barre des six minutes dans cette classe, hier. La paire Teddy-Sariaka a signé un chrono impressionnant de 5min 50,7sec. Pas mal pour une première apparition en rallye pour le pick-up américain.

De son côté, Mathieu et Tsiresy semblent encore en pleine phase de prise en mains avec leur Nissan NP300, comme en témoignent leur temps de 6min 14,6sec.

Hugo au top

On verra si Zaza Maditra améliore ses performances au fur et à mesure qu’il s’habitue à la taille, à la puissance et au comportement de son nouveau 4×4. En parlant de nouveautés, la Peugeot 207 M12 de Dani-Hendry a été au rendez-vous hier.

Un chrono de 5min 52,2sec et une place dans le top 10 attestent des bons débuts de la française sur les pistes malgaches.

L’attention se concentre aussi sur les premiers pas d’Hugo Louvel, durant ce Rallye Motul. Aux côtés de NathaNaël Young sur Peugeot 306, il n’a pas perdu de temps, en signant immédiatement le meilleur temps chez les M11. 6min 13,7sec, c’est 0,9sec de mieux que Tovonen-Riaria, sur Renault Clio I, et 9,9sec de mieux que Sitraka-Rado, sur Renault Clio III.

Premier rallye et premier scratch à l’issue de la première épreuve chronométrée, quelle prouesse !

Haja Lucas Rakotondrazaka