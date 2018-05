Libertalia Festival – « La qualité pour conquérir la scène internationale »

Événement inédit qui promet d’électriser les mélomanes de l’Ile aux parfums, le Libertalia Festival s’est découvert aux Nosybéens, hier, en affichant une programmation éclectique.

Le Libertalia Festival se redécouvre sous son nouveau jour à Nosy Be sur la plage de Madirokely, ce week-end. Il laisse place à diverses festivités et découvertes musicales qui s’annoncent toutes aussi transcendantes les unes que les autres. Il privilégie ainsi l’ile, du talent de plusieurs artistes et groupes contemporains, nationaux et internationaux, qui à travers une cinquième édition exceptionnelle, promeut surtout la splendeur de la musique malgache, dans un cadre paradisiaque.

Derrière cette machine bien huilée qu’est le Libertalia Festival, toute une équipe de passionnés et de mélomanes ainsi qu’une bonne vingtaine d’artistes, se mettent à pied d’œuvre. « Cette année, on a convié un florilège de professionnels de la scène internationale à venir découvrir nos artistes. Pour ce faire, nous avons opté pour le concept de Beach festival, laissant la part belle au confort, mais surtout à la convivialité propice aux échanges entre les artistes et les professionnels », souligne Gilles Lejamble, responsable et fondateur du festival, lors de son discours d’ouverture. Sur une plage ensoleillée le jour, et chaleureuse la nuit, le Libertalia Festival s’affirme désormais grâce à son dynamisme et sa réputation de plateforme de découverte active dans l’océan Indien.

Une portée internationale

Nosy Be est ainsi en effervescence depuis hier, grâce à l’entreprise de la communauté du festival qui ravive la flamme festive d’une localité, déjà habituée et reconnue pour son appétit musical. Le Libertalia Festival, accorde dans son programme une grande place aux nouveaux talents, mais également aux artistes confirmés, voire mythiques comme Jaojoby, parrain de l’événement.

« C’est un défi qui nous tient à cœur et qu’on est fier de relever, il importe de viser bien au-delà de nos diasporas, qui ne représentent en rien le marché international. On promeut ainsi la qualité et non la quantité, pour une meilleure visibilité de nos artistes face aux professionnels internationaux que l’on a invités », rajoute Gilles Lejamble.

La preuve en est que, le groupe Kristel produit par le label Libertalia Music Records, s’affirme depuis son arrivée à Nosy Be comme l’attraction phare du festival, grâce à son rock-electro. De même, Youri Lenquette, photographe professionnel, entre autres de Kurt Cobain et Pince dans les années 90, est fier de participer à cette aventure qu’est le Libertalia Festival, pour apprécier la créativité de nos artistes.

Andry Patrick Rakotondrazaka