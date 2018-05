Journée de l’Afrique – L’Union africaine s’en tient au processus électoral

La journée de l’Afrique a été célébrée hier. La représentante de l’Union africaine maintient la poursuite du processus électorale et déclar être contre les coups d’État.

Sans alternatives. Les candidats à la présidentielle doivent se préparer. L’Union africaine insiste sur la poursuite du processus électoral. À l’occasion de la célébration de la journée de l’Afrique, hier, au ministère des Affaires étrangères, le représentant de cette organisation continentale, Hawa Ahmed Youssouf a partagé la position de l’UA sur la situation qui prévaut à Madagascar. «Le processus électoral entamé doit suivre son cours et tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues doivent y contribuer », a-t-elle affirmé.

Impliquée dans la médiation de la crise malgache, l’Union africaine a dépêché en envoyé spécial, Ramtane Lamamra « pour faire taire les armes en Afrique ». À la fin de la mission de ce diplomate, l’UA regrette l’intransigeance des protagonistes. Ainsi dans sa missive du 18 mai, cette organisation continentale « relève avec regret que malgré les efforts conjugués des envoyés spéciaux (…) les parties prenantes malgaches campent toujours sur leurs positions conjoncturelles, éloignées des exigences de l’intérêt supérieur du pays, au risque d’aggraver la crise et rendre hypothétique la poursuite du processus électoral ». Ainsi, dans cette logique, l’Union africaine appelle les Malgaches à la retenue, avoir le sens de la responsabilité, de privilégier le dialogue et le consensus. « Nous ne cesserons jamais de le dire en Afrique, le coup d’État est inexplicable, condamné et sanctionné par l’Union africaine et la communauté internationale. Nous encourageons le dialogue, des élections transparentes, inclusives et crédibles», continue Hawa Ahmed Youssouf.

La Haute Cour constitutionnelle, dans sa décision prise hier, somme le Gouvernement de consensus à arrêter avec la Commission nationale électorale indépendante (CENI) « l’organisation d’une élection anticipée durant la saison sèche au cours de cette année 2018 ». La CENI a proposé début mai trois possibilités de dates dont le plus tôt serait le 29 août. Par ailleurs, cet organe en charge des élections a décidé de proposer le calendrier électoral à partir du 13 juin avec un accord politique au préalable. Ainsi, la poursuite du processus électoral semble être sur la bonne voie.

Les élections démocratiques figurent parmi les conditionnalités politiques d’aide au développement. Pour de rares cas, les élections assurent l’alternance démocratique en Afrique. Après chaque élection, une crise postélectorale éclate faute de crédibilité. « Notre Afrique doit avancer et consolider les progrès en cours. Cela passe par une stabilité politique afin d’être à même de relever les défis sociaux-économiques auxquels doivent faire face les pays membres », conclut la diplomate. Depuis les années 1992, il n’y a jamais eu président de la République qui ait achevé un deuxième mandat à Madagascar. Le changement de régime s’est toujours accompagné de manifestations de rue.

Andry Rialintsalama