Diana – Vers une structure interne anti-corruption

La sécurité routière deviendra une structure régionale afin de mieux lutter contre la corruption en se conformant strictement aux textes en vigueur.

Le secteur transport est important dans l’économie, il est national et transfrontalier. Mais son essor reste encore à promouvoir, vu les multiples maux qui le minent, dont les insuffisances en infrastructures et ressources humaines, et les carences dans la conscientisation ou la moralisation des acteurs, entre autres, le phénomène de la corruption. Et quand on parle du transport terrestre, les axes routiers jouent un rôle important. Considérant comme l’une des vitrines exposées à la corruption, ils font partie des secteurs qui font souffrir les gens qui les utilisent.

Face à cette situation qui ternit particulièrement l’image de la région Diana, la branche territoriale du Bianco à Antsiranana a envisagé de collaborer avec ses partenaires pour mettre en œuvre des activités de prévention, d’éducation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés œuvrant dans le domaine de la circulation routière. Le projet devait débuter en 2014, mais il n’était pas effectif faute de volonté. « Car la stratégie de la lutte contre la corruption est loin d’être effective dans ce secteur, nous avons décidé de mettre en place une politique interne afin de contribuer à la réduction progressive de la pratique de la corruption sur les axes routiers », explique Gaby Nestor Razakamanantsoa, directeur du Bianco à Antsiranana.

Comité mixte

Lors d’une réunion de concertation avec des entités issues de différents secteurs, une structure régionale dénommée Comité mixte chargé de la Sécurité routière, sera mis en place par arrêté avant la fin de ce mois. Cette structure témoigne de la fermeté de la région à se conformer aux textes en vigueur et à lutter efficacement contre la corruption qui constitue l’un des facteurs majeurs du désordre actuel dans le secteur des transports à Antsiranana.

Selon les explications, le comité est chargé de concevoir les dispositions appropriées relatives au maintien durable de la sécurité routière dans la région Diana. Il aura sa première réunion dans la semaine du 4 juin et la première campagne de sensibilisation des acteurs débutera la semaine du 11 juin. En outre, la production des supports à vulgariser et une première série de formations auront lieu à partir du 11 juin.

Les techniciens du Bianco ont aussi montré des faits de corruption décriés dans tous les domaines du transport terrestre qui a une tendance à l’anarchie totale.

Raheriniaina