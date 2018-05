crise – La HCC dicte un accord politique

La Haute cour constitutionnelle impose un cheminement de sortie de crise. Elle maintient le président de la République, prescrit un gouvernement de consensus et enjoint une présidentielle anticipée.

En dernier ressort. La Haute cour constitutionnelle (HCC) a rendu son verdict sur les requêtes en déchéance de Hery Rajaonari­mam- pianina, président de la République, hier. Si la non mise en place de la Haute cour de Justice (HCJ), motif de la démarche, est constatée, l’institution d’Ambohidahy maintient, toutefois, en place le chef de l’État.

La HCC apprécie souverainement la nature des sanctions, indique-t-elle. La décision a plus les traits d’un édit pour une sortie de crise politique, que d’une décision judiciaire. Elle demande au Président de sortir dans les cinq jours, le décret de constatation de la désignation des membres de la HCJ. À la Cour suprême, elle demande l’organisation d’une prestation de serment rapidement afin que la HCJ soit effectivement en place.

S’il échappe à la déchéance, le locataire d’Iavoloha se retrouve, cependant, avec un pouvoir considérablement réduit. « Conformément à l’esprit de la Constitution, elle [la HCC] représente l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, notamment, lorsque qu’ils sont entravés (…) par les effets d’une crise politique (…) », avance la Cour pour expliquer l’orientation de sa décision.

Aussi, la Cour prescrit la dissolution du gouvernement. Elle enjoint au chef de l’État de nommer « dans un délai de sept jours », à partir de la publication de sa décision « un Premier ministre de consensus ». Le Président devra faire son choix parmi « au moins trois noms ». Pour la procédure de présentation du Premier ministre, suivant l’article 54 de la Constitution, la HCC renvoie à un avis qu’elle a publié en février 2014.

L’avis dispose que cette prérogative revient au parti ou groupe de partis légalement constitué lors du dépôt de candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives. Il écarte les coalitions post électorales. La Cour renvoie aussi à la décision de proclamation des élections législatives de 2013. La présentation du Premier ministre devrait revenir au Groupe des partisans de Andry Rajoelina (Mapar).

Présidentielle anticipée

Contactée, la députée Christine Razanamahasoa, coordonnatrice nationale du Mapar s’en réjouit. L’avis de février 2014 prévoit, néanmoins, que le choix du Premier ministre soit arrêté de concert, entre la formation majoritaire à l’Assemblée nationale et le Président. La déci­sion impose, par ailleurs, que les ministres soient nommés sept jours à partir de la nomination du chef de gouvernement.

Le locataire d’Iavoloha nomme les ministres de souveraineté. La HCC souligne, toutefois, que la nomination des ministres de souveraineté se fera sur la base d’une clé de répartition convenue avec les forces politiques. Une force évaluée suivant la représentation au sein de la Cham­bre basse. La Cour constitu­tionnelle édite, du reste, l’organisation d’une élection anticipée durant la saison sèche au cours de cette année 2018 », soit avant le mois de novembre.

Elle rappelle que le Président en exercice qui se porte candidat devra démissionner soixante jours avant la date du premier tour. La Cour précise, notamment, que le nouveau gouvernement reste en fonction jusqu’à l’investiture du nouveau président de la République (…). Les autres institutions et organes constitutionnels sont, aussi, maintenus. L’Assemblée nationale se voit protéger d’une éventuelle dissolution.

L’intérim du Président candidat devra, du reste, revenir au président du Sénat comme prévu dans la Consti­tution. Pour s’assurer de l’application de ses édits, la HCC soutient qu’en cas de litige dans son exécution elle statue en dernier ressort. La seule dérogation permise par la HCC à l’application intégrale de sa décision est la conclusion d’un accord politique dans un délai de dix jours.

Une source avisée indique que les quinze articles de la décision d’hier, retiennent à 80% les accords de principes dans les négociations sur un accord politique de sortie de crise. Vu le verrouillage des deadline pour la formation du gouvernement, la dérogation suite à un consensus politique pourrait ne concerner que le calendrier de la présidentielle.

Garry Fabrice Ranaivoson