Association des femmes ADN – Dons aux mères d’Ambatolampy Avaratra

L’association des femmes ADN viennent en aide aux mères d’Ambatolampy Avaratra. Des formations seront prodiguées et du matériel partagé.

Après une courte pause, l’association des femmes ADN reprend de plus belle ses actions sociales. À l’occasion de la fête des mères, les femmes ADN ont rendu visite a leurs pairs d’Ambatolampy Avaratra, Commune Ambohitrimanjaka le vendredi 25 Mai 2018. De ce fait, l’association conduite par sa présidente Francia Raharinavalona a apporté des dons aux mères nécessiteuses de ce fokontany de la Commune périphérique d’Antananarivo.

Soixante cinq mères du fokontany d’Ambatolampy Avaratra qui ont bénéficié d’un panier garni avec des vêtements chauds pour faire face à l’hiver. Comme à l’accoutumée, l’association des femmes ADN organise une œuvre de bienfaisance à chaque fête des mères. Cette année, elle a choisi la commune rurale d’Ambohitri-manjaka notamment le fokontany d’Ambatolampy Avaratra pour étendre sa zone d’activité et surtout de mobiliser les femmes à la base à devenir des actrices du développement de leurs localités.

En ce qui concerne le fokontany et la commune visités, les femmes tiennent déjà des postes à responsabilité. Sophie Rahantanan-toanimboavonjy, chef fokontany d’Ambatolampy Avaratra est la preuve de cette prise de responsabilité des femmes au niveau local. « Les femmes ont une place très importante dans le développement de leur foyer, de leur fokontany et surtout de Mada-gascar. Nous saluons l’action de l’association des femmes ADN qui viennent à nous pour nous soutenir, nous sensibiliser à prendre nos responsabilités et nous accompagner à être des femmes autonomes», a-t-elle affirmé.

« Sekoly ambony ho an’ny vahoaka »

Inspiré de la démarche du projet « Sekoly Ambony ho an’ny Vahoaka » du parti ADN initié par son chef de file Edgard Razafindravahy, l’association des femmes ADN envisage d’instaurer cette école de la vie à Ambohitrimanjaka. Le but de cette école est le partage entre tous les individus que ce soit les diplômés ou les illettrés. L’association des femmes ADN va montrer l’exemple de ce partage en octroyant des cours gratuits sur la « coupe et couture », « pâtisserie » et la « coiffure» à toutes les femmes d’Ambatolampy Avaratra. « Ces cours vont vous aider à devenir plus autonomes. L’association se chargera de tous les besoins jusqu’à la fin de la formation. Cela figure également dans la démarche du projet « Sekoly Ambony ho an’ny vahoaka » qui nous initie au partage de savoir- faire et de faire-savoir », a souligné Francia Raharinavalona, présidente de l’association des femmes ADN.

De ce fait, la distribution de dons n’est qu’un début d’une longue aventure entre les femmes ADN et les femmes de la Commune rurale d’Ambohitrimanjaka. Le représentant et adjoint au maire de la commune, Urus Rakotondratsarahoby, l’a confirmé en affirmant que la Commune est toujours ouverte à toutes formes de collaboration qui visent aider la population locale.

Dallyca Ken Rotsiniaina