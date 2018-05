Accident à Tsiroanomandidy – Trois maires et l’épouse d’un député blessés

Le 4×4 du député d’Ambatomainty est parti en tonneau, jeudi à 2h du matin, à Sarodrano-Fierenana, district de Tsiroanomandidy. Le bilan est de quatre blessés.

Drame sur la route nationale n°1 (RN1 bis), au niveau de Sarodrano, commune rurale de Fierenana, district de Tsiroanomandidy, avant-hier. Un accident de la circulation a frappé le tout-terrain du député d’Ambatomainty, région de Melaky. Son épouse et trois maires, qui se trouvaient à bord, ont été grièvement blessés, de source hospitalière. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été déplorée.

D’après les circonstances de cet accident corporel, ce véhicule en direction d’Antananarivo a subitement quitté la route, avant de faire trois tonneaux jusqu’au fond d’une vallée. Les chocs ont provoqué d’importants dégâts

matériels.

De leur côté, les éléments du poste fixe de Mahatsinjo se sont rendus sur place et ont, dans la foulée, tenté de redresser le 4×4 pour retirer les victimes.

Rien à craindre

Quant au chauffeur, il s’en est sorti indemne. Les quatre blessés se trouvent actuellement au centre hospitalier du district (CHD) de Tsiroanomandidy, où ils ont été admis d’urgence.

Pour l’instant, aucun élément clair n’a permis d’identifier la véritable origine de cette sortie de route. Une audition sommaire a pourtant révélé que le conducteur était fatigué et aurait somnolé. «Il aurait roulé un peu trop vite et perdu le contrôle de la voiture», a indiqué un gendarme chargé de l’enquête.

Eveillés aux aurores, quelques habitants de Sarodrano ont entouré le véhicule pendant l’opération de secours par les forces de l’ordre. Un dépanneur a été déjà mandé depuis Tsiroanomandidy et serait déjà arrivé sur place pour remonter le 4×4.

Selon les premiers éléments de l’investigation, ces maries des communes de Bemarivo, Makaraingo et Marotsialeha, et l’épouse de député ont quitté Ambato­mainty pour assister au congrès des HVM ce jour, au Coliseum d’Antsonjombe, quand le drame les a frappés. La famille, occupée par les soins des victimes, n’a pu être entendue. Il n’y aura pourtant rien à craindre, en ce qui concerne l’état de santé de ces dernières, a

indiqué le médecin.

Hajatiana Léonard