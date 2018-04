XIes Jeux de la CJSOI – Trois médailles d’or de plus pour Madagascar

La moisson se poursuit. La Grande Ile vient de rajouter trois médailles d’or de plus après celle remportée par le double mixte en tennis de table ce mardi. Le deuxième métal précieux a été ravi par la paire NyAntsa-Sarobidy qui a largement battu par 3 à 0 la formation réunionnaise en finale du double filles hier soir.

Les garçons, Luciano et Fahazavana ont quant à eux remporté le bronze en disposant de leurs compatriotes, Fahazavana et Angelo en match de classement pour la troisième place, score final, 3 à 2. En athlétisme, Mada­gascar a obtenu six médailles dont deux en or.

Une remportée par Fanojo Raherinaivo en 200m filles (24’’43) et l’autre décrochée en relais 4x100m filles par l’équipe composée de Marie Rose, Haingo, Maria et Koloina. Elles ont bouclé la distance en 2’18’’4 devant les Seychelloises et les Djiboutiennes.

Les athlètes de la Grande île ont arraché trois autres médailles d’argent en 200m garçons par Vavaza (21’’79), en 1500m filles par Sidonie Raharimondinina (5.01.8) et en lancer de poids filles par Julie Mahzia (11,24m). Et Lia Harifeno Danie rajoute une médaille de bronze en saut à longueur (5,26m). En pétanque, Madagascar jouera la finale contre la Réunion ce jour. La triplette malgache a défait son homologue Djiboutienne en demi-finale par 13 à 4 tandis que les Réunionnais ont de leur côté écarté les Mauriciens. Les handballeuses se sont inclinées face aux Réunionnaises hier par 16 à 25 et joueront ce jour le match de classement pour la troisième place contre les Djiboutiennes.

Serge Rasanda