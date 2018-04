Santé – Un logiciel de gestion d’informations lancé

La technologie peut servir dans l’amélioration du système de santé à Madagascar. Le logiciel d’entrepôt pour gérer et analyser des données sanitaires est lancé.

Numérisation des données sanitaires. Les tablettes et les ordinateurs dispatchés dans tous les centres de santé de base prouveront leur utilité. Un entrepôt de données sanitaires accessibles en temps réel a été lancé, lundi. Il s’agit du « District health information software » version 2 (DHIS 2), mis en place en partenariat avec l’Agence américaine pour le développement international (Usaid) pour renforcer les systèmes d’informations sanitaires et le suivi et évaluation.

Ce logiciel entre également dans la réalisation du projet de gestion global des services d’approvisionnements et de distribution des médicaments et des produits de santé. Il s’agit d’une base de données, consultable par tous les agents de santé pour faciliter la prise de décision en cas d’épidémie, surtout dans les zones enclavées qui ne pouvaient jouir de l’informatique. « L’usage de ce logiciel est important car il permettra de réunir toutes les données nécessaires pour améliorer le domaine de la santé à Madagascar », affirme, le ministre de la Santé publique.

Les régions de Sofia et Vakinankaratra seront les premières régions pilotes. Quatorze districts expérimenteront l’efficacité de ce logiciel.

Multi-fonction

« Cette plateforme électronique accessible par internet permet d’héberger toutes les bases de données des différents programmes de santé telles que le GESIS, GRHS-Parfaite, Channel, GESRESS, SIMR et autres », a-t-on rapporté dans un communiqué. Les utilisateurs, en utilisant leur appareil comme l’ordinateur, la tablette et le smartphone, auront accès à toutes les informations agrégées en temps réel. Il consiste non seulement à la consultation des données par internet, mais aussi à saisir, vérifier la cohérence et la qualité, analyser des données ainsi qu’assurer l’interopérabilité ou la communication entres les différentes bases de données.

« Le DHIS2 est l’une des rares applications électroniques de pointe intégrant l’ensemble des sources de données de santé dans une seule plateforme permettant de réaliser, en même temps et en temps réel, des analyses sur les mêmes données par plusieurs utilisateurs dans différents lieux », a-t-on toujours rapporté dans un communiqué.

Mamisoa Antonia