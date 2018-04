Questions à… Hary Andriantefihasina – « Une plateforme des acteurs du BTP est à mettre en place »

Président du Syndicat des entrepreneurs du Bâtiment et des travaux publics (SEBTP) et administrateur général de l’entreprise OTI (Ouvrages travaux industriels).

• Le secteur des BTP est en recul ces dix dernières années. Comment expliquez-vous cela ?

– Je ne dirai pas qu’il est en recul, je dirais qu’il n’est pas au niveau où il devrait être. À titre d’exemple, le chiffre d’affaire par rapport à 2008 est en écart de 24% et le nombre de personnel des entreprises du SEBTP en 2017 est encore inférieur par rapport à 2008. Le secteur du Bâtiment et des travaux publics a besoin d’être redynamisé. De nombreuses constructions ne sont pas aux normes, des entreprises non qualifiées obtiennent des marchés, le savoir-faire n’est pas toujours au rendez-vous. Une problématique qui découle du manque d’uniformisation de tout l’ensemble du secteur. Alors que Madagascar est en phase de développement de ses moyens et grands projets d’infrastructures, les entreprises malgaches n’en profitent pas assez.

• Qu’entendez-vous par manque d’uniformisation de la Construction ?

– La qualité de la Construction d’un pays reflète son niveau de développement. Et nous constatons tous qu’il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Le secteur est composé de nombreuses parties prenantes qu’il convient à notre sens de faire parler d’une même voix, forte, pour mieux être entendues.

• Entendues par qui ?

– De tout un ensemble d’acteurs. Ils sont en majorité, tributaires, interdépendants les uns des autres. Les entreprises de construction, les ingénieurs topographes, les architectes, les spécialistes en travaux industriels, en construction des routes, fournisseurs et autres métiers connexes, ressentent quelque part le besoin d’être informés, formés sur l’évolution et la situation de chacun des acteurs du secteur. Ce n’est pas seulement, une communication verticale entre les entités publiques et le secteur privé, mais aussi et surtout, une communication horizontale qui doit traverser et animer cet ensemble.

• Que propose le SEBTP pour relever le niveau de la Construction à Madagascar ?

– Le SEBTP regroupe les principales entreprises de la construction à Madagascar. Aussi bien les majors mondiaux, que les grandes entreprises malgaches, que les PME. Colas, Eiffage, Sogea Satom, Construct. Ou encore les entreprises malgaches telles que, Sara et Compagnie, SCB, Etemad et OTI. Tout corps d’État impliqué dans le secteur, les spécialistes dans les domaines des métalliques, des bâtiments, des routes et ce que nous appelons les spécialistes dans les seconds œuvres. Des fournisseurs tels qu’Henri Fraise, Materauto et autres.

Malgré notre représentativité, nous constatons qu’il est nécessaire d’accroître la collaboration, les échanges avec les autres parties prenantes du secteur : les ingénieurs, les architectes, et les entreprises sérieuses qui ne sont pas encore membres du SEBTP. C’est pourquoi nous les invitons ce jour à 18 h à l’hôtel Ibis.

Propos recueillis par Mirana Ihariliva