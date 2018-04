Manifestation – La grande marche écourtée

La marche pour le dépôt d’une requête en déchéance du président de la Républi­que s’est déroulée sans encombre. Les manifestations continuent ce jour.

Sans accrochage. La grande marche initiée par les « députés du changement » s’est déroulée dans le calme hier. Les manifestants sont sortis des clôtures du parvis de l’Hôtel de ville Analakely, hier. Les députés, suivis par leurs partisans se sont rendus à la Haute cour constitutionnelle pour déposer une requête en déchéance du président de la République Hery Rajaonarimampianina. Les appréhensions d’un affrontement violent la veille se sont évanouies. Encadrés à l’intérieur d’un cordon, les manifestants ont traversé l’avenue de l’Indépendance sans débordements.

Si le rendez-vous a été donné à 10 heures au parvis d’Analakely, à cause du soleil et pour d’autres raisons, le parvis est encore clairsemé. Des manifestants munis de banderoles ont répondu présent et s’abritent sous les arcades ou à l’ombre des peupliers de l’avenue de l’indépendance. Ceux qui ont pu s’abriter sous les chapiteaux ont rejoint le parvis. L’essentiel des banderoles exige la démission du président de la République. Profitant de l’occasion, quelques revendications « insolites » ont été aperçues notamment la demande de la libération du sénateur Lylison ou la libération d’Alain Ramaroson.

Vers 11 heures et demie, le parvis s’est rempli peu à peu et une masse plus compacte s’est formée. Les députés en écharpe, précédés par un sono-mobile ont entamé la marche vers le palais de la HCC.

Ratisser large

Du côté des forces de l’ordre, plusieurs éléments ont été postés devant le stade de Mahamasina ainsi que dans quelques points sensibles comme le siège de la radio et de la télévision nationale à Anosy. À la venue de la foule de manifestants, les éléments des forces de l’ordre qui avaient la mission de protéger la HCC, postés devant le tunnel Ralaimongo se sont repliés derrière l’hôtel Colbert. Cette attitude des forces de l’ordre cadre avec la note de rappel publiée par le ministère de la Défense nationale la veille. Cette missive prévoit « la sécurisation des endroits sensibles catégorisés zones rouges ».

Arrivés à Ambohidahy, les manifestants ont attendu les députés au niveau du bâtiment de la région Analamanga. Les responsables de la sécurité de cette institution les ont laissé librement entrer. Une fois la requête déposée, la marche aurait dû se poursuivre jusqu’au palais de Justice à Anosy. Toutefois, les meneurs ont annoncé aux manifestants le retour au parvis d’Analakely. Le trajet inverse s’est également déroulé sans encombre.

Une fois de retour sur le parvis de l’Hôtel de ville, le programme s’est poursuivi par une série de discours dont l’essence réclame la démission du président de la République, le Premier ministre ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement. Maître Hanitra Razafimanantsoa évoque les motifs de la requête en déchéance en se basant sur l’article 167 de la Constitu­tion. Après avoir donné un nouveau rendez-vous, ce jour, pour « une fête », les députés du changement ont tenu un point de presse annonçant l’extension du mouvement dans d’autres régions.

Andry Rialintsalama