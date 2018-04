Littérature – « Lire en fête » propulse la lecture

Un événement unique en ode à la littérature qui forge l’imaginaire commun, le savoir et la créativité de tous, prend place à l’Alliance française d’Antananarivo. « Lire en fête » ouvre ses portes.

Accorder une place importante à l’amour de l’écriture et de la lecture en général, telle est l’essence même de ce rendez-vous littéraire qui anime cette institution culturelle de la capitale. Cette semaine, « Lire en fête » convie le public à s’imprégner de l’univers des livres à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) à Andavamamba. Depuis hier, le public aura le privilège de découvrir trois jours exclusifs, dédiés à la promotion de la lecture sous toutes ses formes.

Porté par une programmation bien garnie, un mini-festival de la littérature sublime ainsi l’AFT. Le tout fédérant tous les acteurs professionnels de la chaîne du livre à l’échelle nationale, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, métiers du livre institutionnels, réseau associatif, comédiens, poètes ou encore conteurs. Tous s’exposeront à l’unisson aux lecteurs pour partager leur passion pour la littérature. « L’objectif de cette manifestation est d’élargir le territoire du livre et d’amener continuellement un public plus large au plaisir de la lecture. On invite tous les professionnels à laisser éveiller leur imagination pour nous inspirer », confie Jean-Paul Clément, directeur général de l’AFT.

Un prix littéraire à la clé

Du livre à l’écran d’ordinateur, de la presse aux textes de théâtre, en passant par le théâtre radiophonique, sans oublier la lecture à haute voix. C’est une ribambelle d’expressions littéraires que le public aura le plaisir d’écouter, de voir et de lire en ces lieux. De quoi gâter tous les passionnés, ce week-end. En outre, l’AFT profite de cet événement pour lancer la première édition de son Prix littéraire. En partenariat avec l’Association des Éditeurs de Madagascar (AEDIM), ce Prix littéraire s’affiche comme une initiative de la Délégation régionale de l’Alliance française au pays.

« Ce prix contribue à la promotion de la littérature malgache et francophone à Madagascar, tout en aidant à la visibilité des auteurs récemment édités au courant de l’année passée ainsi que leurs œuvres», ajoute Jean-Paul Clément. Un jury présidé par Emmanuelle Lehembre, adjointe au Délégué général de l’Alliance française se chargera de primer ces talentueux auteurs de demain. Un événement gratuit, « Lire en fête » convie les lecteurs de tous âges à s’imprégner des vertus de la lecture.

Un programme copieux

Une résidence d’écriture pour aider les auteurs en herbe dans la création de leurs ouvrages ouvre ses portes dans le cadre de cet événement, prenant la forme d’un atelier animé par l’auteur francophone Marc Koutekissa. De même, l’exposition « Les classiques de la littérature malgache » où les œuvres des grands auteurs malgaches sont exposés avec leur biographie, sublime le hall de l’AFT. Aujourd’hui à 14 heures, une conférence sur « Le théâtre radiophonique » avec la Radio Nationale malgache, suivie d’une démonstration en direct, promet d’inspirer le public. Demain à 18 heures, une causerie littéraire sur « Les caractéristiques de l’oralité dans la littérature malgache » avec Serge Henri Rodin, convie le public à converser sur les particularités de notre littérature.

Andry Patrick Rakotondrazaka