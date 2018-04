Isotry – Trois faux employés de la Jirama arrêtés

Placés en garde-à-vue depuis hier, trois individus sont suspectés dans une escroquerie ciblant des clients de la Jirama dans les environs des 67ha et Isotry.

À grande échelle. Trois membres d’une bande d’escrocs ont été interceptés par la police du quatrième arrondissement, hier aux alentours de 11h 30, aux 67 ha. Ils se sont fait passer pour des agents contrôleurs de la Jirama, effectuant une inspection illégale chez les clients. Le lundi 29 janvier, le commissariat d’Isotry a reçu une plainte les concernant. La victime était tombée dans le piège de ces super-arnaqueurs. « Deux hommes sont venus chez elle. Ils ont inventorié tous ses appareils électriques avant de faire une comparaison de la consommation mensuelle écrite dans le relevé », a raconté un enquêteur.

Ces prétendus contrôleurs ont ensuite accusé le locataire de vol de courant constaté suivant la facture. Ils ont commencé alors à l’intimider. Ils lui ont demandé neuf millions d’ariary, autrement, ils menaçaient d’enlever le compteur et de porter plainte, selon les explications reçues. Pris de panique, le client a proposé cinq millions d’ariary qu’il leur a directement offerts. Les filous sont alors repartis et ne se sont plus manifestés.

Course-poursuite

La victime a informé la Jirama sur ce qui lui est arrivé. La société a affirmé qu’il s’agit de faux contrôleurs. Du coup, plusieurs personnes sont venues déposer plainte à la police.

Hier matin, un indicateur a fourni un renseignement aux policiers, lesquels sont, dans la foulée, intervenus pour démanteler la bande. Trois hommes de 32, 36 et 40 ans ont été pris au piège. L’un d’entre eux avait déjà démarré sa moto pour s’enfuir, mais finalement il a été appréhendé un peu plus loin.

Ces arnaqueurs vont deux par deux, selon leur mode opératoire. « Des plaintes les attendent encore à la brigade criminelle à Anosy et à la gendarmerie nationale d’Ampitatafika », a indiqué un policier judiciaire.

Hier après-midi, les responsables de la Jirama se sont dépêchés à la police d’Isotry et ont confirmé le fait que le trio est un escroc. Le plaignant du 29 janvier a également indiqué que l’un des captifs a pris part dans la supercherie dont il est victime. Ces hommes seront traduits devant le parquet dès que l’enquête sera terminée.

Hajatiana Léonard