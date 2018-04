Football – Cosafa Cup – Sept expatriés dans la présélection

Madagascar sera en lice à la phase de groupe du COSAFA CUP en Afrique du Sud. Vingt sept présélectionnés suivront le regroupement à Carion.

À un mois de la compétition, le staff technique de la fédération malgache de football a dévoilé la liste des vingt-cinq présélectionnés en vue de la XVIIIe édition du Cosafa Castle Cup.

La version 2018 se tiendra en Afrique du Sud du 27 mai au 9 juin. L’équipe de Jean François Debon a confié à Franklin Andriama­narivo en tant que head coach et Mamisoa Razafindrakoto son assistant, la préparation des joueurs. Cinq des appelés sont des expatriés, à savoir l’attaquant et capitaine des Barea, Faneva Ima Andrian­tsima, le défenseur Pascal Razakanantenaina et les trois milieux offensifs: Marco Lemaharitra, Zotsara Ran­driam­bololona et Carolus Charles Andriamahitsinoro, ce dernier plutôt offensif droit.

« La venue de deux autres expatriés, en l’occurence Lalaina Nomenjanahary milieu offensif de Paris FC et Thomas Fontaine latéral gauche de Clermond, dépend encore des résultats de leurs matches en play-off pour accéder en ligue 1 », a fait savoir Jean François Debon. « Ces deux joueurs auront encore trois matches décisifs et on saura, la semaine prochaine, s’ils pourront venir. Mais ils ont déjà accepté de rejoindre la sélection » ,a poursuivi le DTN. Les locaux sont, quant à eux, à ossature de la CnaPS sport.

Deux places en jeu

Sept joueurs de ce club champion national en titre et sextuple champion de Madagascar ont été appelés pour le regroupement. Le club détenteur de la Coupe a, quant à lui, cinq représentants, trois pour Elgeco, deux chacun pour Jet Mada et Ajesaia et un pour l’AS Adema. Le regroupement commencera le 14 mai au centre technique national à Carion. Les expatriés arriveront le 18 mai. Nicolas Dupuis sera présent pour superviser des joueurs locaux qui pourraient l’intéresser.

À partir du 20 mai, l’équipe nationale sera en stage bloqué au Motel de Tana et les entrainements se dérouleront à Mahamasina. Madagascar sera parmi les huit équipes qui joueront encore la phase de groupe du 27 mai au 1er juin. La Grande île évoluera dans le groupe A avec Mozambique, Comores et Seychelles.

Et l’autre poule est composée de Botswana, Angola, Maurice et Malawi. Le leader du groupe A jouera le quart de finale contre l’Afrique du Sud et la tête du groupe B contre le Zimbabwe. Les deux autres quarts sont comme suit: Zambie contre Namibie d’une part et Lesotho-Swaziland de l’autre.

Serge Rasanda