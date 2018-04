crise – Joaquim Chissano à la rescousse

La SADC décide l’envoi d’un émissaire pour favoriser le dialogue dans l’altercation politique actuelle. Le corps diplomatique approche les chefs de file des protagonistes.En urgence. La situation politique à Mada­gascar réap­pa­raît à l’ordre du jour du Sommet de la Troïka des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique austral (SADC).

Le point 17 du communiqué final de ce rendez-vous, publié, mardi, indique que « le Sommet a approuvé de dépêcher de toute urgence son envoyé spécial de la SADC à Madagascar, Joaquim Chissano, ancien président de la République du Mozambique ».

En concours avec le président du comité ministériel de l’organe et du secré­tariat de la SADC, l’ancien médiateur de la SADC pour la crise malgache de 2009 à 2013, reprend donc, du service. Selon le communiqué rapportant les décisions du sommet de la Troïka, l’ancien président mozambicain aura pour mission « de faciliter le dialogue national visant à décrisper les tensions politiques et à dégager le consensus autour du processus électoral ».

La SADC, de prime abord, reste mesurée dans les qualificatifs de la conjoncture politique qui prévaut depuis quelques jours, à Madagascar, quand elle parle de « tensions politiques ». Une mesure qui a déjà été de mise dans les constats de la mission d’observation de la situation politique dans le pays, que l’organisation a dépêché les 5 et 6 avril. Manuel Domingos Augusto, ministre angolais et chef de mission, avait soutenu qu’« il n’y a pas de crise à Madagascar, il y a juste une dispute pré-électorale ».

Rapprochement

La tournure prise par « les disputes pré-électorales sur la légalité ou la légitimité des lois électorales », comme l’a indiqué le ministre angolais paraît sensible pour que la SADC décide l’envoi « en urgence » de son médiateur. Sur le parvis de l’hôtel de ville, l’appel à la démission de Hery Rajaonarimam­pianina, président de la République, du gouvernement et des présidents des Chambres parlementaires, est martelé. Un assaut politique que le chef de l’État et le gouvernement qualifient sans ambages de « coup d’État ».

La « tension politique », a atteint un niveau critique après l’affrontement meurtrier entre les manifestants et les forces de l’ordre. Ce qui a amené les acteurs nationaux et internationaux, même les Forces armées à recommander le dialogue pour trouver une solution politique à la situation. La date de la venue de Joachim Chissano dans le pays n’est pas encore connue. « Sa venue attend le feu vert de l’État malgache », explique une source ministérielle. En attendant, le corps diplomatique s’active pour tenter un rapprochement entre les prota­gonistes de l’altercation politique actuelle.

Les diplomates ont rencontré le président de la République, à Iavoloha, mardi, pour avoir des clarifications sur sa position vis-à-vis de la conjoncture. Des indiscrétions indiquent qu’ils auraient, également, rencontré Marc Ravalo­manana et Andry Rajoelina, anciens chefs d’État, et chefs de file des deux formations politiques qui mènent le mouvement des « députés pour le changement ». Une première rencontre entre les « députés pour le changement », et le parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), a été organisée, dans la soirée d’hier, à la représentation de l’Union africaine, à Ankorondrano.

Premier face-à -face

Une première rencontre entre les représentants des meneurs de la manifestation de l’hôtel de ville, à savoir les députés Hanitra Razafimanantsoa, Christine Razanamahasoa, Guy Rivo Randrianarisoa et Irenée Djaosera et celui du pouvoir qu’est Rivo Rakotovao, président du Sénat et du parti HVM, s’est tenue, au bureau de représentation de l’Union africaine, à Ankorondrano, dans la soirée d’hier. Selon les indiscrétions, chaque partie a exposé sa position. « Les députés pour le changement », devraient faire un rapport de cette rencontre à l’hôtel de ville Analakely, aujourd’hui, et faire part de leur décision après cette première confrontation.

Un face-à-face qui ne les aurait pas ravis. Une décision de rejet de la médiation internationale pourrait être annoncée, sauf changement. La forme que la communauté internationale souhaiterait donner « aux négociations », qui serait « d’impliquer tous les acteurs politiques dans le processus de dialogue », n’enchanterait pas les meneurs du mouvement de l’hôtel de ville. Il aurait, aussi, été suggéré d’écarter des bases de négociation la démission du président de la République, revendiquée par les manifestants. Du côté de Marc Ravalomanana, par ailleurs, la condition pour une négociation serait qu’il puisse se présenter à la présidentielle. Andry Rajoelina, qui au départ, aurait refusé tout dialogue, aurait finalement accepté. Seulement, ses desiderata ne sont pas connus.

Garry Fabrice Ranaivoson