Alerte environnementale – La protection de l’aire protégée Lac Alaotra renforcée

La dégradation des zones humides se poursuit et le grand lac d’Alaotra risque de disparaître.

Un atelier de réflexion a été organisé pour y remédier de manière décisive. Menacé d’être effacé de la carte. Pour que le marais d’Alaotra ne soit perdu à jamais, les autorités régionales ont décidé d’aller sur le terrain pour constater de visu l’état des lieux, le mardi 17 avril. La forte délégation conduite par le chef de la région Alaotra-Mangoro devait étudier la mise en œuvre du maintien de l’intégrité et de la bonne gestion de cette aire protégée vaste de 46 432 hectares. Un grand atelier de réflexion sur la dégradation des zones humides s’est ensuite tenu à Ambatondrazaka, le 19 avril, dans les locaux du centre Victoire Rasoamanarivo à Ambalataretra.

La visite sur terrain sous la forme d’une approche suffisamment importante devait, d’une part, se concentrer sur les impacts engendrés par la série de destructions produites par les riverains du lac et les environs. Et d’autre part, elle a été l’occasion de rencontrer les paysans afin de se concerter pour prendre ensemble une décision en vue de mettre en pratique la loi en vigueur. Le dialogue s’est établi pour trouver un accord sur l’application des conventions internationales signées par les autorités et de la loi en vigueur qui régit la conservation des espèces endémiques, la gestion des ressources naturelles et le maintien des services écologiques classant le Lac Alaotra comme aire protégée de catégorie V ou paysage harmonieux protégé (PHP).

Sans une protection efficace, le marais d’Alaotra disparaîtra de la carte dans vingt cinq ou trente cinq ans, selon la prévision des techniciens spécialisés. Ce qui signifie que même l’approvisionnement en services « éco-systémiques » s’arrêtera au préjudice de la survie des espèces endémiques, de la faune et la flore qui sont l’un des principaux piliers de la renommée de cette zone.

Trois zones Ramsar

D’ailleurs, les grands amateurs du tourisme composés de nationaux et d’étrangers attendent depuis longtemps le petit coup d’envoi pour profiter de la beauté du site, mais aussi pour compléter le lexique environnemental du patrimoine mondial. Tout cela en faveur du développement durable régional et au bénéfice des populations de cette partie centre-est de la région Alaotra-Mangoro. Étant l’un des principaux greniers du pays, celle-ci commence à maintenir sa réputation dans la filière légumes maraîchers et la pêche.

En fait, l’aire protégée Lac Alaotra représente 7% du grand Site Ramsar, l’une des 1 288 zones humides d’importance internationale dans le monde, sous la convention de Ramsar. Elle se répartit en trois zones, d’abord son marais à papyrus et phragmites

(23 000 ha), ses 20 000 ha de lac, et sa berge herbeuse qui dépasse 3 000 hectares. Comme performance écologique, cette aire protégée est unique par la vaste étendue de ses plans d’eau qui assure l’équilibre naturel entre « ses êtres vivants » et leur environnement, ainsi que l’humidité des 120 000 hectares de rizières qui l’enveloppe. Soit une potentialité de plus de 480 000 tonnes de paddy à chaque saison.

Parmi les grands acteurs qui assurent la survie et l’existence du zonage officiel protégeant cette aire unique au monde, l’on cite, entre autres, l’organisation non gouvernementale Durrell et la plateforme régionale Alaotra Rano Soa. Ils viennent renforcer les efforts du ministère de tutelle et de ses démembrements qui travaillent en étroite

collaboration avec la région Alaotra-Mangoro. L’on a également noté la présence et l’assistance de juristes dans la délégation descendue sur terrain.

Hery Fils Andrianandraina