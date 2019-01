Volleyball – Coupe de la zone 7 – CNaPS confirme face à JSA

Le club vice champion national et celui classé troisième ont effectué un match amical, hier, afin de fignoler quelques détails à la veille de la compétition.

Dernière mise au point. En vue de la coupe des clubs champions de la zone 7 (CCZ7) sur le sol malgache, deux clubs porte-fanions de la Grande Ile que sont la CNaPS et la JSA se sont rencontrés, hier en match amical au petit palais à Maha­masina. « Ce match amical est une initiative des deux clubs dans le but de fignoler quelques détails, une dernière mise u point à la veille de la compétition », a souligné le colonel Hery Rakoto­malala de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB). La version 2018 de la CCZ7 s’étalera du 3 au 10 février au palais des sports. Les Caissiers du club vice champion national confirment leur suprématie en remportant la victoire face à la Jeunesse sportive d’Ambatonilita, troisième au classement national, par trois sets à un (25/21 25/20 20/25 29/27). Les Malakia, Manoa, Princi, Tanajona, Rina, Aina…ont arraché, sans complexe, les deux premiers sets.

Supérieure physiquement, la JSA, deuxième équipe de la gendarmerie, a su conserver son avantage de quatre points d’écart jusqu’au terme de la partie et a remporté facilement le troisième set. Les protégés de Hery Andriantsivahiny alias Ralem, nouveau coach de la CNaPS, ont été menés de 6 points en cours du quatrième set. La bande à Malakia arrivait à égaliser à 23 partout. Et après trois balles de match, ce club a gagné le dernier set sur le score de 29 à 27.

Carré final

L’ancien international, Ralem a été sollicité pour assurer la préparation de la CNaPS depuis trois semaines. « Nous avons jusqu’ici renforcé le système de réception et celui défensif… et nous devrions travailler les contres », a confié le nouveau premier responsable technique du club d’Ampa­tsakana. « Nos joueurs sont encore jeunes, avec une moyenne d’âge de 25 ans… Ils ont tendance à attaquer en force sans assurer le point », a-t-il poursuivi. « Notre objectif est d’atteindre au moins le carré final… Nous consacrerons la dernière semaine de préparation à la consolidation des contres, des défenses basses et de la réception », a ajouté Hery Andrian­tsivahiny. De son côté, Tiana Randriamisason, coach la JSA de confirmer que «ses joueurs manquent d’expériences. Ainsi, nous devrions travailler encore plus les services et réceptions ». Madagascar aura quatre représentants chez les hommes à ce rendez-vous régional à savoir la GNVB, la CNaPS, la JSA et le Cosfa tandis que trois clubs chez les dames en l’occurrence Stef’auto 501, BI’AS et AMVB. « L’objectif est qu’une équipe malgache remporte la victoire à domicile», a mentionné le colonel Hery Rakotomalala, président de la GNVB. « La GNVB veut justement récupérer le titre qu’elle avait perdu l’an passé aux Seychelles. Nous avons préparé cette compétition régionale depuis le début de la saison par le championnat d’Analamanga puis le sommet national avec une préparation presque sans interruption », a-t-il conclu.