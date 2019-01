Santé – Donner pour lutter contre la lèpre

Dans le cadre de la Journée mondiale des lépreux, des quêtes seront initiées à l’entrée des centres commerciaux et des paroisses de La Réunion. Madagascar bénéficiera de cette collecte.

La lèpre est toujours une triste réalité au XXIe siècle ! Même si la tendance, sur les dix dernières années, indique un déclin du nombre de nouveaux cas détectés dans le monde (249 007,deux cent quarante neuf mille en 2008 à deux cent dix mille six cent en 2017), la prévalence enregistrée de la maladie s’élevait à 192 713 cas à l’échelle planétaire à la fin de l’année 2017. Cette augmentation est relevée dans toutes les régions où l’Organisation Mondiale de la Santé est à l’œuvre, notamment sur le continent africain avec

42,8 % des cas. Et les chiffres ne tiennent pas compte des dizaines de milliers d’infirmes…

Maladie de la pauvreté, de l’ignorance et de la honte, la lèpre touche les populations isolées, coupées des systèmes de santé.

Collecte pour Madagascar

Stigmatisés, les lépreux souffrent non seulement de ce mal qui «lèche la peau et mord les nerfs», mais subissent, aussi, d’abandon dans la mesure où ils sont exclus de la société, parfois même lorsqu’ils sont guéris !

Instaurée en 1954, pour solliciter la générosité du public par le biais d’une importante opération de collecte de fonds, la Journée mondiale des lépreux, inscrite dans sa 66e édition cette année, est plus que jamais nécessaire ! Les fonds servent essentiellement à dépister avant la survenue d’infirmités, soigner les malades, former localement les médecins et le personnel de santé, faire avancer la recherche. Plus de 615 000 € ont été recueillis l’an passé!

Durant 3 jours, dix mille quêteurs bénévoles sont mobilisés, à travers plus de cent délégations, pour solliciter la générosité du public. À La Réunion, la délégation départementale déploiera cent dix personnes sur le terrain, essentiellement à Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre et le Tampon. «L’an passé, nous avons recueilli 10 322 euros, soit un peu moins qu’en 2017 où la somme s’élevait à 12 150 euros. Mais, depuis deux ans, nous avons franchi la barre des 10 000 euros,» résume Bruno D’Epenoux, le délégué départemental.

Depuis maintenant trois ans, les fonds recueillis sur l’île sont affectés à la léproserie de Marana (Madagascar) implantée à Fianarantsoa.

