Lalatiana ANDRIANTONGARIVO RAKOTONDRAZAFY – « La culture illustre les valeurs de notre nation »

Une personnalité dynamique de la scène des médias s’affirme désormais. Elle promet de répondre aux besoins de la scène culturelle et artistique.

Pleine d’entrain, forte d’une équipe qu’elle décrit d’entrée comme efficace et surtout expérimentée dans le domaine culturel. Lalatiana Andriantongarivo Rakoton­drazafy, fraichement désignée ministre de la Communication et de la culture, a pris d’une manière officielle ses fonctions, hier après-midi à Anosy. Succédant à Eléonore Johasy, alors ministre de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine, elle se redécouvre ici à travers une nouvelle casquette, qu’elle arbore avec fierté.

Personnalité incontournable de la scène médiatique, elle prône son attachement à la culture, mais surtout l’importance de cette dernière autant pour le développement du pays que l’épanouissement de ses concitoyens. « La culture me passionne depuis toujours, car elle illustre les valeurs solidaires et fraternelles de notre nation. C’est à travers elle que l’on ravivera l’unité nationale, d’autant plus que s’affirmant comme une grande richesse pour le pays, la culture est aussi un grand pilier pour notre développement », souligne la ministre de la Communication et de la Culture. Apportant avec elle son lot de renouveau, tout en prônant la continuité, Lalatiana A. Rakotondrazafy promet ainsi l’épanouissement de la scène culturelle et artistique nationale.

Des projets en chantier

Affichant cette vivacité propre à elle-même, la nouvelle ministre a tenu à affirmer son engouement à soutenir la jeunesse, plus précisément tous les jeunes acteurs culturels et artistiques du pays. Elle se présente ainsi comme ouverte aux divers échanges qui contribueraient à enrichir la scène culturelle nationale, tout en entamant déjà de grands projets au sein de son ministère.

« J’annonce la création d’une grande académie nationale des arts et de la culture, qui soutiendra efficacement la promotion des jeunes talents de tous horizons. En outre, il s’agira d’une plateforme très à l’écoute des besoins de tous les acteurs culturels. On aidera aussi le volet pédagogique à travers la culture, entre autres, avec la mise en place de conservatoires agréés pour initier à toute forme d’art, tels que la danse, le chant ou le cinéma », confirme-t-elle.

La ministre n’oublie pas pour autant le volet patrimoine qui, selon elle, se doit d’être pérenniser aussi. D’un côté, ministre de la Culture et de l’autre ministre de la Communication, Lalatiana xA. Rakotondrazafy mettra aussi un point d’honneur à lutter contre le piratage. Elle qui affirme avec humilité être quand même étrangère à la scène culturelle en général, confirme s’être entourée d’une fine équipe, laquelle rehaussera la culture malgache aux niveaux national et international.