Informatique – CoderBus, pionnier de la vulgarisation du numérique à Madagascar

Incontournable, la technologie intervient dans tous les secteurs de développement possibles. D’où l’impératif pour le pays de s’y investir le plus possible. À travers l’éducation et la vulgarisation du numérique, le concept CoderBus apporte sa contribution au développement du pays en formant les enfants dès leur plus jeune âge au « coding », ce depuis plus de quatre ans.

Le mouvement CoderDojo a grandi et a commencé à se faire remarquer par les grandes firmes technologiques, comme Facebook qui a fait appel au CoderBus en 2017 pour les aider à introduire Freebasics, un ensemble de services internet d’accès gratuit à Madagascar. La même année, la communauté STEM4Good a été invitée au First Global Challenge, la plus grande compétition de robotique pour les moins de 18 ans avec la participation de plus de 185 pays. Ce qui a permis de rassembler les jeunes passionnés de robotique autour de projets concrets.

STEM4Good, dans son actuelle appellation, s’occupe de l’éducation en aidant surtout les jeunes à développer leurs compétences tout en les mettant en réseau avec la communauté internationale de jeunes scientifiques passionnés de nouvelles technologies. Tout cela pour dire que, une fois que la communauté donne la chance aux jeunes, ils brillent de mille feux et sont aussi forts que leurs paires à travers le monde.

Par ailleurs, le « CoderDojo » en soi est déjà présent dans plus de soixante pays, comptant près de cent vingt centres. Le CoderBus (CoderDojo Mobile), par contre, est un concept unique à travers le monde. Une idée que certains pays comme le Rwanda ou encore le Mexique aspirent à dupliquer du fait de son efficacité avérée.

Hacker dites-vous ?

Par le terme « hacker », la communauté entend le sens de « solutionneur ». Les hackers peuvent être classés en deux catégories : les « coders » (programmeurs informatiques, informaticiens en général) et les « makers » (fabricants, bricoleurs, cybernéticiens, etc.). Leur point commun est qu’ils veulent tous apporter des solutions technologiques aux problèmes du quotidien.

En chiffres

Madagascar est le premier pays au monde à mettre en place le concept de « CoderBus »

Cent vingt centres CoderDojo dans 60 pays à travers le monde

Deux bus en 2016, pour arriver à quatre bus actuellement, avec une projection de 22 bus promouvant le numérique sur l’ensemble du territoire nationale d’ici quatre ans.

Un objectif de 260 000 codeurs formés en 2023.

Focus – Quelques visages du CoderBus

Sahaza Marline, co-fondateur de CoderBus et leader du mouvement STEM4Good

Depuis que je suis sur le secteur du numérique, beaucoup sont arrivés, par la suite, soutenus par des groupes étrangers ou non. Je suis un homme libre qui a toujours œuvré pour les plus démunis sans attendre de contrepartie. Si j’ai lancé l’initiation à la programmation informatique pour les enfants de 7 à 17 ans en 2015, avec mes propres moyens et l’appui d’Edgard Razafindravahy, des personnes ayant apprécié le travail que j’ai fait me soutiennent maintenant. Après le géant Facebook, on peut citer aussi Aurélie Jean qu’une amie de Paris m’a recommandé – ainsi que Salwa Toko, militante pour l’inclusion des femmes dans le domaine numérique et en même temps présidente du CNNum France (Conseil National du Numérique). Le développement de Madagascar se fera par le numérique, je suis déterminé et optimiste car nombreuses sont les personnes, associations, établissements scolaires et entreprises qui viennent adhérer à cette initiative, et l’on pourra faire plus de choses et avoir plus d’impact. Le développement est en marche.

Tsiresy Milà, 19 ans, étudiant en Télécom

Il a fait partie de l’équipe nationale de robotique en 2018. Grâce à l’aventure à Mexico City, il a déclaré avoir été « catapulté » dans ses ambitions les plus grandes. Il a voyagé, il a vu Paris, Mexico City, Atlanta… Ce jeune étudiant en Télécom à Vontovorona est maintenant ami avec des centaines de jeunes passionnés de robotique du monde entier. Grâce à ces amitiés, il a été invité pour faire partie de la sélection malgache de robotique qui nous a représentés à Mumbai, en décembre dernier, à l’occasion du TechFest, un méga-événement de geeks organisé par l’Indian Institute of Technology. On peut dire qu’il est bien parti pour une bourse dans de grands établissements comme le MIT de Boston, ou son équivalent.

Andry Ravololonjatovo, évangéliste tech du mouvement STEM4Good

« Des robots à Madagascar » c’est à travers ce principe que nous investissons tout dans les cerveaux de nos jeunes. Par ailleurs, en plus, dans la course à l’intelligence artificielle, nous sommes tous à chances égales. Nous y croyons, les STEM sauveront Madagascar à travers la vulgarisation de l’utilisation de numérique. En effet, STEM4Good est un jeune mouvement visant à promouvoir les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques parmi les jeunes. C’est un vent frais du changement qui souffle et commence à séduire de plus en plus de jeunes. En gros, ils y apprennent, les 7 à 17 ans, à faire de la programmation informatique et à fabriquer des robots.

Anaïs, 11 ans, très jeune geek

Elle code depuis près de 5 ans maintenant. Elle faisait déjà du Scratch chez elle avant de rejoindre le CoderDojo Madagasikara en 2014. Elle fait également de la création 3D pendant son temps libre et espère pouvoir faire de la robotique bientôt. Comme la plupart des trois mille enfants bénéficiaires du programme d’enseignement gratuit du codage, Anaïs a « accroché ». Elle a très vite compris l’enjeu et l’importance du savoir numérique. Il faut rappeler qu’en plus du « fun » et au-delà de l’aspect ludique et enfantin du Scratch, cette introduction à la programmation permet de cultiver l’esprit créatif dans l’esprit des jeunes enfants.