Eboulement – Les derniers corps extirpés

Les corps sous les décombres de Tsimialonjafy ont été tous récupérés. Les sapeurs pompiers doivent casser d’autres pierres pour prévenir les éboulements.

Quiétude. Tous les corps des personnes victimes de l’éboulement à Tsimialonjafy et Tsimbazaza ont été retirés. Au total, dix huit personnes ont succombé à cause de cette catastrophe. Tel est le rapport des sapeurs pompiers hier lors d’un point de presse. C’est l’un des travaux de sauvetage et de recherches les plus difficiles qu’ils aient affronté d’après eux. La recherche de couple a été longue. D’après l’explication du pompier sur le lieu, ils auraient été morts asphyxiés dans les terres et les pierres. « C’est le renseignement donné par le voisin qui nous a aidés à localiser l’un des corps. D’après ce voisin, lorsque le tonnerre a été entendu, quelqu’un a appelé au secours. C’est à cet endroit que nous avons pu localiser le premier corps à 21h et son mari a été retrouvé vers 22h30», raconte l’un des pompiers sur place.

Il poursuit que ce couple aurait pu être sauvé mais tous les deux ont été bloqués. La femme a été retrouvée sous une poutre et le placard de la cuisine tandis que l’homme a été retrouvé sous des bambous. Ils n’ont pas pu bouger et sont étouffés dans les terres. « À mon expérience, sauver des vies dans les flammes est plus facile car de suite on peut tout apercevoir. Retirer des personnes sous les décombres suite à l’éboulement est délicat et demande plus de professionnalisme. Nous n’avions que des pelles et cela a ralenti l’opération même si nous avons travaillé jour et nuit », explique-t-il.

Déplacement

D’après le lieutenant Francky Ramanoara, chef de corps des sapeurs-pompiers, plusieurs endroits de la Haute ville sont menacés de d’éboulement. La plupart des habitants sur les zones rouges indiquées par le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes doivent se déplacer à cause du haut risque de glissement de terrain. « Il existe aussi une grosse pierre juste un peu au-dessus à l’ouest de lieu du drame. Il faut la casser et non pas la faire exploser. Si on la fait exploser, cela pourrait créer d’autres effondrements encore plus meurtrières », souligne le chef de corps des pompiers. Peu ont répondu à cette alerte. « Certains ont déjà quitté leur foyers jusqu’à maintenant. La sensibilisation continue mais les concernés se demandent aussi où ils vont vivre. Or la vie est encore plus importante qu’une maison. Actuellement, ces personnes sont angoissées. Mais dès que la saison des pluies s’arrête, les habitants de ces zones rouges reviendront dans leurs maisons. C’est là le danger », soulignent les équipes des pompiers. Plus de deux cents personnes s’abritent encore dans les sites d’hébergement à Mahamasina et Andohamandry. Les pompiers ont reçu plus de quarante deux plaintes sur des menaces d’effondrement de maison et d’arbre. Des pierres menacent de s’écrouler près de Tsimbazaza et Andoharano dans ce rapport.