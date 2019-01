Betroka – Une fusillade intense finit par huit morts

La ville de Betroka a été le théâtre d’un échange de tirs nourris durant cinq heures de temps tuant huit bandits, hier. Un vol aggravé en est à l’origine.

Terreur. C’est ce qu’ont vécu les habitants de la ville de Betroka, hier de minuit à 5h du matin. Des tirs nourris de kalachnikov opposant les forces de l’ordre à dix braqueurs se sont soldés par huit morts, tous du côté des malfrats. Deux autres ont réussi à s’échapper à l’arrivée de l’escadron mixte. Tout est parti d’une alerte, signalant un vol à main armée survenu vers minuit chez un grossiste, au marché local.

Au cours du branle-bas, les gendarmes ont prévenu les voisins que des coups de feu allaient retentir. Sur les lieux, ils ont immédiatement encerclé les malfaiteurs. À cause de la violence des rafales de kalachnikov,

personne n’a osé sortir ni jeter un coup d’œil par la fenêtre. Les villageois éveillés par la fusillade ont fermement verrouillé leur maison jusqu’au lever du jour.

Identifiés

« Cela s’est déroulé autour du marché. Le calme est déjà de retour, mais l’émotion reste toujours vive. Telle est la situation qui prévaut en ce moment », a décrit un voisin du commerce ciblé.

Le gang a fait usage de fusils de chasse et d’armes blanches. Il a tout de même perdu huit de ses hommes au cours de cette violente embuscade. Parmi eux, certains ont eu la tête criblée de balles. Un fusil de fabrication locale a été récupéré sur eux. Les forces mixtes sont allées jusqu’à la dernière cartouche, ne les laissant pas sortir vivant.

Aucun blessé n’a été constaté dans les rangs des gendarmes, militaires et policiers pendant cette opération musclée. Les bandits tués, tous d’une vingtaine d’années, ont été identifiés. « Ils viennent d’un même village, situé à cinq kilomètres de Betroka. Du reste, leur famille après avoir été auditionnée afin de retrou­ver les deux fuyards, a récupéré les dépouilles », a expliqué un officier subalterne chargé de l’enquête.

D’après les témoignages concordants, des attaques à main armée se sont produites plusieurs fois à Betroka depuis quelques jours où les commerçants en ont toujours fait les frais. Pour cette raison, les victimes ont été sensibilisées et conseillées d’alerter les forces de l’ordre à temps à chaque cas de braquage.

Tôt hier, une foule est venue nombreuse observer les corps des brigands évacués des champs de tirs et exposés dans une cour.