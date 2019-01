Ambohijanaka – Des gangs armés sèment la terreur

De graves actes de banditisme sont commis l’un après l’autre à Ambohijanaka. Un mort, un braquage et trois cas de viol sont enregistrés en une dizaine de jours.

Insécurité am­biante dans la banlieue Sud. Depuis mi-janvier, aucune semaine ne se passe sans que de graves actes de banditisme ne soient commis. Le premier, ayant fait un mort, a été perpétré le 13 janvier au petites heures à Mahai­mandry Ambohijanaka. Frappé de projectiles en plein dos lors d’une attaque à main armée, un chef de famille âgé d’une trentaine d’années a trouvé une mort tragique. La victime est un paysan à revenu modeste. Il a été abattu par trois bandits munis de fusil de chasse. Lors de l’attaque, les assaillants se sont emparés d’une somme s’élevant à deux cent mille ariary selon les préjudices déclarés à la gendarmerie.

Le deuxième cas a été enregistré dans la nuit de dimanche à lundi, tôt le matin. Deux escouades de bandits armés ont attaqué presque simultanément à la sation-service Shell à Iavoloha et au domicile du propriétaire à Ambohijanaka. Les braqueurs qui ont fait parler d’eux à la station-service sont au nombre de six. Munis de pistolet automatique et de deux fusils de chasse, ils ont tenu en respect les

personnes sur place. D’après les préjudices déclarés aux forces de gendarmerie, la bande a fait main basse sur deux coffres contenant de l’argent, mais dont la valeur du contenu n’est pas communiquée.

Signalements

Alors que les éléments d’intervention de la gendarmerie à Andoharanofotsy effectuaient le constat, le gérant de la station-service, averti du braquage au téléphone, a informé les gendarmes que sa maison à Ambodiakondro Ambohi­janaka venait aussi d’être la proie d’une bande organisée. Un téléviseur à écran plat a été subtilisé.

Le dernier enregistré, et l’un des plus graves, est survenu à Tsilazaina Ambohi­janaka dans la nuit de mardi à mercredi aux alentours de minuit et demie. De source auprès de la Circonscription Inter-Régionale de la Gendar­merie Nationale (CIRGN) à Antananarivo, trois femmes ont été victimes d’agression sexuelle. Elles sont âgées respectivement de dix-huit, trente-huit et quarante-six ans. Les malfaiteurs ont dérobé de la liquidité évaluée à 1,7 millions d’ariary selon les gendarmes. Les assaillants se sont, dans la foulée, emparés de huit téléphones portables. Cette attaque armée aggravée de triple viol est l’œuvre de sept bandits opérant à visage découvert.

La bande est équipée d’un fusil Kalachnikov ainsi que de tout un arsenal d’armes blanches. Les signalements des bandes qui ont sévi ne sont pas semblables. La thèse que plusieurs gangs armés écument Ambohi­janaka et ses environs est, de ce fait, privilégiée. De son côté, la gendarmerie a commencé à multiplier les patrouilles mais les bandes organisées continuent à faire des victimes.