Sommet pour la paix – L’héritage de Mandela à l’honneur

Trouver une nouvelle approche pour instaurer la paix. C’est l’objectif du présent Sommet des Nations Unies en s’inspirant des convictions de Mandela.

Prévention et pérennisation. « Les Nations Unies (ONU), sont résolues à préserver les générations futures du fléau de la guerre (…) et ont pour but de maintenir la paix et la sécurité internationale et, à cette fin, de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’éliminer toute menace sur la paix », souligne une résolution de l’organisation mondiale, de décembre 2017. Une résolution qui annonce la convocation d’un sommet pour la paix avant sa 73e session.

Intitulé « Sommet de la paix Nelson Mandela », le rendez-vous qui s’est tenu, hier, dans la salle de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, coïncide avec le centenaire de la naissance du leader de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. Le nom de l’événement est, par ailleurs, explicite. La réunion où Madagascar a été représenté, notamment, par Eloi Maxime Dovo, ministre des Affaires étrangères, consiste à débattre sur la manière d’appliquer l’héritage laissé par « Madiba », dans le renforcement de la prévention et le règlement des conflits, ainsi que la consolidation et la pérennisation de la paix dans le monde.

Culture de paix

« Engageons-nous en faveur de l’héritage de Nelson Mandela », déclare Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies dans son discours d’ouverture du sommet pour la paix. Un événement qui sert d’entrée en matière à la 73e session de l’organisation mondiale qui commence, aujourd’hui. Une session dont le thème est « Rendre les Nations Unies pertinente pour tous les peuples : Leadership mondial et responsabilité partagées pour des sociétés pacifiques, équitables et durables ».

Le leadership de l’ONU, notamment, dans la prévention et le règlement des conflits est de plus en plus contesté. Les initiatives unilatérales privilégiant la dissuasion par la force ou des représailles pour résoudre des disputes diplomatiques ou encore mettre un terme à des crises prennent, aussi, le pas sur les recherches d’issues non violentes. Personnalité dont les valeurs sont reconnues unanimement par les pays membres, les Nations Unies compte faire des préceptes défendus par Nelson Mandela une nouvelle base dans les démarches pour établir, renforcer et pérenniser la paix dans le monde.

« Le dévouement au service de l’humanité », que Madiba a démontré dans ses actions pour l’égalité des races, des genres, la résolution des conflits, la réconciliation nationale, la défense des droits de l’homme, ou encore, le développement sont des héritages que le sommet d’hier compte mettre à profit. En attendant les actes, les pays membres des Nations s’accordent sur un point, « (…) Nelson Mandela a contribué à la lutte pour la démocratie à l’échelle internationale et à la promotion d’une culture de paix dans le monde entier ».

Arrivée du Président Rakotovao

Rivo Rakotovao, président par intérim est arrivé, hier, à New York, où il prendra part à la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui démarre, aujourd’hui. À peine arrivé, le Chef d’État par intérim et son épouse ont pris part à une réception en l’honneur du centenaire de l’anniversaire de Nelson Mandela et un diner offert par Donald Trump, président des États-Unis. Le locataire d’Ambohitsorohitra prendra part aux débats à l’Assemblée générale de l’ONU à partir d’aujourd’hui. Le chef de l’État par intérim recevra, par ailleurs, « un prix leadership », qui aurait dû être remis à Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République, dans le cadre du « Forum on african leadership », qui a pour thème « Paix, sécurité et développement en Afrique ».

(Envoyé spécial)