Rallye International de Madagascar – Les Réunionnais convaincus

Une délégation réunionnaise a fait le déplacement à Madagascar, à l’occasion du RIM de ce weekend. Et ce, en vue de préparer le terrain pour une prochaine participation.

Ils étaient une vingtaine de Réunion­nais à assister au Rallye International de Madagascar, en fin de semaine dernière. Et ils ont tous été convaincus par la qualité des pistes de Moramanga.

À commencer par Mami­soa Rajoel, vice-président de la Ligue Réunionnaise, qui a roulé sur une Subaru Impreza en tant que voiture 0: « J’ai effectué les reconnaissances et j’ai roulé sur une Subaru. Les routes sont top et loin d’être cassantes comme auparavant. Il suffira de modifier les voitures qui courent à La Réunion, pour qu’elles puissent s’engager ici, avec une configuration terre notamment au niveau des amortisseurs.»

L’objectif de la collaboration entre les deux îles est de promouvoir les jeunes pilotes. «Nous voulons faire progresser nos jeunes pilotes, pour qu’ils aient un bagage plus complet. L’endroit le plus près pour apprendre le pilotage sur terre, c’est Madagascar. On va essayer de présenter un «package clé en main» avec une formule location ou bien ils pourront amener leur propre voiture ici, s’il n’y a pas de souci de transport. On créera ainsi une passerelle entre La Réunion et Madagascar», ajoute Jean François Houareau, secrétaire général de la Ligue réunionnaise.

« Agréablement surpris »

Les pilotes malgaches aussi pourront faire le déplacement à La Réunion, grâce à cette passerelle. «Nous aiderons les coureurs malgaches à venir à La Réunion, pour qu’ils puissent s’améliorer sur asphalte. Nous mettrons des voitures à leur disposition. L’objectif est de sortir des jeunes espoirs, rapides aussi bien sur terre que l’asphalte », poursuit Mamisoa Rajoel.

Parmi les pilotes qui prévoient déjà de courir sur la Grande île, d’ici quelques mois, figure Loïc Bellus. Il était également présent à Moramanga et il a eu l’occasion de côtoyer les différents acteurs du rallye malgache : « J’ai été très agréablement surpris par le profil de la route très peu cassante. On dirait de l’asphalte, sauf que ça glisse. C’est du rapide et c’est ce que j’aime. Je souhaite vraiment rouler ici, en configurant ma Citroën Saxo groupe N de La Réunion. Il faudra voir les modalités de transport. J’ai également eu l’occasion de parler location avec les Malgaches, durant ce séjour. »