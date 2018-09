Musique urbaine – Shyn au « African Musik Magazine Awards »

Une année après avoir triomphé à l’Afrima, Shyn remet cela en concourrant au African Musik Magazine Awards à Dallas. Entre temps, le chanteur a enchaîné tube sur tube.

Près d’un an après avoir triomphé lors de la dernière édition du « African music awards » (Afrima) au Nigéria, Shyn ne s’est pas endormi sur ses lauriers. Il enchaine comme à l’accoutumée, tube après tube, depuis « Resim-pitia » à « Overdose » et maintenant son fameux « Fitiavana mafoaka » qui conquiert un public de tous horizons. Fort de ce succès et de ce triomphe à l’Afrima l’année passée, le chanteur avec son label Makua Entertainment, a su se forger une renommée, autant sur la scène nationale qu’internationale. De quoi lui assurer, une fois encore, une prestigieuse nouvelle nomination dans le cadre du « African Musik Magazine Awards » (Afrimma), prévu se tenir du 5 au 7 octobre, dans la ville de Dallas aux États-unis.

Extension de la cérémonie Afrima qui se tient chaque année sur le continent africain, cette édition aux États-unis, organisée par la diaspora africaine locale, honore surtout les artistes africains qui mettent un point d’honneur à valoriser leur identité culturelle. Une véritable star locale, Shyn y représentera la Grande île dans la catégorie « Best male southern africa ».

Il confie « C’est pour moi un véritable honneur, l’occasion pour nous aussi d’affirmer une fois encore au reste du monde, la splendeur de notre identité culturelle. En outre, l’essence-même de cet événement est d’aller à la rencontre des autres et de dialoguer à travers nos cultures respectives. On promet d’y faire briller l’étendard de notre pays, une fois encore ». Shyn, qui invite ses inconditionnels et le public en général à le soutenir, en votant massivement pour lui sur le site « afrimma.com », dans la 11e catégorie où il porte le numéro neuf.

Le chanteur, entouré de son équipe du Makua Entertainment, réserve prochainement de belles surprises pour les mélomanes, entre autres, l’animation d’une soirée exceptionnelle au Grand Urban Hôtel à Ambatonakanga, pour célébrer les deux ans des lieux. Il y a aussi le lancement prochain du « Makua Tour », une tournée nationale durant laquelle Shyn et son équipe parcourront le pays, tout en présentant les perles qu’ils produisent comme Boy Black, Kaysha et Shadow, des stars montantes de la scène R’n’B nationale.