Lac d’Andraikiba – Deux jeunes hommes meurent noyés

Deux membres de la section des jeunes chrétiens (STK), âgés de 18 et 21 ans, ont perdu la vie dans le lac d’Andraikiba, hier vers midi.

Malheur. La section des jeunes chrétiens (STK) d’une église de la capitale vient de perdre deux de ses membres, hier midi à Antsirabe. Ces hommes de 18 et 21 ans se sont noyés dans le lac d’Andraikiba où plusieurs victimes ont précédemment été dénombrées, selon des natifs plongeurs. Ce drame s’est produit alors que ces STK sont venus se promener sur les lieux avant de repartir vers Antananarivo. « Ils sont arrivés à Antsirabe le weekend pour une célébration d’anniversaire collégial, mais le dernier jour nous a été une véritable mésaventure », a regretté un coéquipier des victimes.

La police et la gendarmerie ont chacune ses versions des circonstances de ces noyades. « Le garçon de18 ans voulait se rafraîchir dans le lac et s’est brusquement enfoncé. L’autre de 21 ans a tenté de le secourir, mais a été englouti avec lui », a relaté le commissaire central d’Antsirabe. De son côté, les informations émanant du groupement de la gendarmerie révèlent que le premier s’est pris en selfie au bord du lac et s’est soudainement retourné en tombant dans l’eau. Son camarade a dans la foulée plongé pour tenter de le sauver. Puis, tous les deux se sont débattus, mais ne se sont malheureusement pas sortis vivants.

Les deux corps remontés

« C’était inattendu. Nous étions en train d’admirer le lac, les autres prenaient des photos et certains se renseignaient sur des arts malgaches quand nous avons été alertés des cris d’appel au secours », ont raconté leurs collègues. Avisés des faits, des plongeurs sont immédiatement intervenus. Ils les ont recherchés en profondeur sans utiliser d’oxygène. Cela n’a pas été facile, suivant les précisions obtenues. Il a fallu trente minutes pour retrouver le premier corps, celui de 18 ans. L’autre dépouille a été repêchée dans la demi-heure suivante, d’après les explications concordantes.

Tous les deux ont avalé de l’eau et ont été asphyxiés. Quelques uns de leurs camarades ont tenté de pratiquer des manœuvres de réanimation, mais en vain. Les corps des victimes, après constat de la police, ont été acheminés vers Antananarivo.

« La canicule amène les passagers à se baigner, mais cela finit parfois par des conséquences dramatiques », a rappelé un nageur, natif d’Andraikiba.