Baccalauréat – Doute sur la conception des sujets

Les corrections de l’examen du baccalauréat ont commencé, hier, pour la Province d’Antananarivo. Des enseignants remettent en question la conception des sujets.

Les sujets aux épreuves de l’examen du baccalauréat ont suscité des débats entre les enseignants chargés de la correction des épreuves. « Nous redoutons la compétence de certains d’entre ceux qui ont conçu les sujets. Plusieurs erreurs ont été constatées », appréhendent des correcteurs à l’examen du baccalauréat général, hier. Parmi les erreurs rapportées, des questions imprécises en Malagasy et en Sciences de la vie et de la terre (SVT), un manque de données à la Physique-chimie de la série D, des questions répétitives pour la série A à l’Histoire-géographie, et une question hors programme pour la série C.

« Les erreurs sont les mêmes presque chaque année. Je suis certain que les concepteurs ne changent pas », indique un professeur de Malagasy. Une enseignante d’Histoire-Géographie a fait la même critique et précise, « En trois sessions successives, la série A a toujours traité la doctrine de Jdanov. Par ailleurs, ceux qui ont fait le sujet pour la série C ne maîtrisent pas le programme. Les candidats ont été contraints de traiter un sujet qu’ils ne connaissent pas ».

Baisse du niveau

À la fin des commissions d’entente, les correcteurs d’une épreuve ont accordé des bonus aux candidats. C’est le cas pour la physique mécanique de la série D. Pour le Malagasy et les SVT, les candidats vont être notés selon leur raisonnement dans leur réponse, à cause de cette imprécision des questions.

Toutefois, les correcteurs reconnaissent que les erreurs à la pelle de la session 2016 ne se sont plus reproduites. En Mathématiques et en Philosophie, les corrections ont commencé dès hier après-midi. Il n’y avait pas de remarques importantes durant les commissions d’entente. « Le ministère de l’Éducation nationale et celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique devraient, toutefois, revoir la conception des sujets. Il y a des erreurs répétitives, donc, ils devraient alterner les concepteurs, chaque année », recommandent quelques profes­seurs de lycée.

Il est encore très tôt pour les correcteurs d’émettre un pronostic sur les résultats de l’examen. Ceux qui ont pu commencer les corrections, hier, comme ceux de l’Histoire-Géographie, la Philosophie, les Mathé­matiques, le Malagasy, ont par ailleurs, affirmé la dégradation du niveau. « Sur une trentaine de copies que j’ai corrigées, un seul a obtenu la moyenne pour la série A. Beaucoup ont récolté des deux, et des trois. Les sujets sont pourtant simples », rapporte un correcteur pour l’épreuve de Mathématiques.

Des correcteurs en philosophie ont été tolérants. « Des candidats ne maîtrisent même pas la méthode philosophique. Trente sur les cinquante feuilles de copie que j’ai déjà corrigées ont quand même obtenu la moyenne, car il ne faut pas être trop sévère avec eux », lance un enseignant de philosophie. La liste des admis à cet examen devrait être affichée les 18 ou 19 octobre, pour la province d’Antananarivo.