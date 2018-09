Antsirabe -Une semaine sur les finances

Pendant une semaine, Antsirabe reçoit les organisations de microfinance venues présenter leurs activités.

Se faire connaitre. C’est l’objectif de l’Association professionnelle des institutions de microfinance (APIMF) qui organise une semaine de rencontres devant le bureau de la municipalité d’Antsirabe. Cela lui permettra également de renforcer ses relations entre ses membres, mais aussi entre ces derniers et la clientèle.

Ainsi, une vingtaine d’institutions de microfinance exposent à l’heure actuelle leurs activités aux habitants d’Antsirabe, pour développer, pérenniser et protéger celles-ci. « Outre les échanges que permettent ces rencontres pour promouvoir les produits, cette semaine est également dédiée à l’éducation financière », indique Mahefa Randria­miarisoa, président du conseil d’administration de l’APIMF.

« Nous allons aussi sensibiliser les gens sur la gestion financière en général, et surtout sur la gestion des fonds de projet afin qu’ils puissent gérer avec méthode la somme qu’ils ont demandée à titre de prêt », poursuit-il. Il insiste également sur le fait que le suivi et l’accompagnement des clients font partie des spécificités des institutions de microfinance, bien que leur taux d’intérêt soit plus élevé par rapport à celui d’autres entreprises.

Couvrant 112 districts, l’APIMF compte améliorer ses offres en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication et en promouvant le service par mobile banking.