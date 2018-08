Vatovavy-Fitovinany – Inauguration de diverses infrastructures

La région de Vatovavy-Fitovinany a bénéficié de constructions nouvelles. Elles ont été inaugurées hier.

Diverses réalisations, dans la région Vatovavy-Fitovinany, ont été inaugurées et remises à la population, hier. Les cérémonies ont été dirigées par le ministre des Transports et de la météorologie, en même temps coach de cette région, Beboarimisa Ralava, et par le ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Andriambololona, ainsi que par le secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de l’élevage. Ils ont représenté à l’occasion le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, retenu par d’autres obligations. Étaient également présents les députés et les autorités régionales du Vatovavy-Fitovinany.

Ainsi, la délégation a inauguré un grand barrage, dans la commune de Marofarihy, district de Manakara, permettant l’irrigation de deux mille hectares de terre arable. En fait, l’agriculture et l’élevage constituent des piliers de l’économie malgache. C’est la raison des grands projets dans ces domaines, initiés par l’État. À noter que mille poussins ont été offerts à des éleveurs.

En gestation

Le nouveau lycée d’Ivato, dans le district de Vohipeno, a été également inauguré hier. Cet établissement scolaire a été doté d’une quarantaine de tables-bancs. Par ailleurs, le nouvel abattoir de la ville de Vohipeno a été remis à la population. Sa construction a été totalement financée par des fonds propres de l’État. Il en est de même pour le nouveau local du service régional de l’Agriculture et de l’élevage à Manakara.

Les efforts de l’État en faveur de la région Vatovavy-Fitovinany ne se sont pas arrêtés à ces infrastructures. Ainsi, la ministre des Finances et du budget a inauguré le local de la Trésorerie d’Ikongo.

La population de ce chef-lieu de district était donc à la fête, d’autant plus que c’est la première fois qu’une délégation ministérielle lui rend officiellement visite.

Au nom du président de la République, les ministres ont offert un bœuf à chacune des communes auxquelles ils ont rendu visite pour que leurs populations respectives puissent faire la fête. Enfin, le ministre coach Beboarimisa Ralava a également promis que d’autres projets de développement sont en gestation pour la région Vatovavy-Fitovinany.