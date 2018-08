Série d’incendies – Les feux font des centaines de victimes

Deux incendies dévastateurs se sont déclarés dans la journée d’hier dans les quartiers d’Ankazomanga et Ankasina. Quelques deux cent soixante sans logis ont été constatés.

Un chapelet de drames dans la capitale. Après avoir tué cinq personnes depuis la semaine dernière, l’embrasement continue de faire des sans-abris à Ankasina et à Ankazomanga. D’après ces informations de Fredson Randrianarivelo, chef fokontany d’Ankazo­manga où des centaines d’habitations ont été rasées par le feu, le nombre de sinistrés s’est établi à deux cent cinquante personnes. Et s’ajoute a une dizaine de victimes à Anka­sina. Il était environ 9h 20 quand les sapeurs-pompiers de Tsara­lalàna ont été appélés à intervenir pour un brasier dans ce quartier. Ils sont arrivés à temps sur place, mais les flammes se sont déjà propagées et ont détruit quinze foyers en bois. Ils se trouvent à quatre cent mètres de la route, un peu au milieu des rizières, selon un capitaine de pompiers. Il a tenu à féliciter les efforts des gens du quartier pour l’extinction de l’incendie. « Ils nous ont beaucoup aidés. Nous n’avons connu aucun problème d’eau et de bouche d’incendies permettant d’éteindre le feu en dix minutes », a-t-il exprimé.

En cours de chemin vers leur camp à Tsaralalàna, aux environs de 11h, ces sapeurs-pompiers ont malheureusement été avertis d’un autre conflagration qui était en train de se produire à Ankazo­manga. Il a pourtant fallu remplir le citerne avant de s’y dépêcher. Entre-temps, des maisons en bois ont déjà été consumées.

Vent violent

Le feu s’est vite répandu sur d’autres toits à cause du vent plus ou moins violent, selon les explications des victimes.

Une petite fille de 11 ans se trouvait seule à l’intérieur d’une maison avant que le feu n’anéantisse la sienne. « Après avoir entendu ses cris appelant à l’aide. Un voisin s’est immédiatement précipité pour la prendre et la faire sortir. Elle n’a donc rien. Dans ce cas, aucun blessé ni mort n’est à déplorer », a affirmé le chef fokontany d’Ankazomanga à propos du brasier survenu dans son quartier.

Quatre bœufs attachés dans une bouverie sont pourtant morts rôtis. Un autre s’est déchaîné et reste introuvable. Les combattants du feu ont finalement réussi à le

maîtriser en moins d’une heure, d’après les renseignements obtenus auprès de l’organisation de secours.

C’est le cinquième incendie enregistré depuis la semaine dernière.