Rallye du Boeny – Olivier-Maya en solide leader

Olivier et Maya ont gardé sa première place, à l’issue de la deuxième journée du Rallye du Boeny, hier. Une journée fatale à plusieurs équipages, dont Rivo-Ando et Fred-Andry Tahina.

La victoire tend les bras à Olivier Ramian­drisoa. Le pilote de la Subaru Impreza N4 n°44 a consolidé sa domination au Rallye du Boeny, hier.

Avec sa fiancée Maya Ramanantsoa comme copilote, ils ont signé quatre temps scratch, afin de conforter leur position de leader au classement général. L’équipage Fred-Andry Tahina (Subaru Impreza N4) a réalisé le meilleur temps de l’ES4, dans la matinée. Mais par la suite, Olivier et Maya ont tout raflé, pour finir avec le meilleur cumul, soit 59min 01,9sec.

Les autres têtes d’affiche se sont retrouvées en difficulté. Fred et Andry Tahina ont abandonné sur panne mécanique, en fin de journée. Idem pour les frères Randrianarivony, Rivo et Ando, dont la Subaru Impreza R4 a également subi un pépin.

Le champ est libre pour Olivier et Maya. Ils disposent désormais d’une très large avance en général. Deuxième, l’équipage Tahina-Tahiana (Subaru Impreza M12) accuse un retard de 3min 06,3sec. Tandis que Tanjona-Patrick (Subaru Impreza M12) se trouve à 3min 37,6sec.

Mathieu-Tsiresy en tête

Derrière, la bataille des tout-terrains fait rage. En tête vendredi, l’équipage Freddy-Jimmy (Isuzu DMax M13) a jeté l’éponge hier, laissant alors le leadership à Mathieu-Tsiresy (Nissan NP300 M13). Zaza Maditra et son équipier ont bouclé l’étape 2 avec un cumul de 1h 03min 06,4sec.

Ils sont suivis de près par la paire Teddy-Herman (Ford Ranger M13), à seulement 28,5sec. Du côté des deux-roues motrices, l’équipage Anjabob-Nino (Volkswagen Golf M12) a pris les commandes, septième du général avec un cumul de 1h 10min 38sec.

À la lutte avec eux, le couple Ministen-Judi (Peugeot 106 M10), qui suit à 50,2sec.

Ce samedi, les quinze voitures restantes, sur les trente engagées, s’attaqueront à l’étape 3. Il reste quatre épreuves chronométrées d’une longueur de 40,24 km, ainsi que 40,21 km de liaison, pour un total de 80,45 km.