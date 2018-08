Présidentielle – Voahary Gasy demande la disqualification de trois candidats

Suite à la publication d’un rapport international sur le trafic de bois de rose, Transparency International et l’Alliance Voahary Gasy réclament la disqualification de trois candidats à la présidentielle.

Cesser l’impunité. Cette phrase résume les réactions de la société civile sur le rapport d’investigation publié par le centre d’étude sur la corruption et des crimes organisées (OCCRP).

Transparency Inter­national-Initiative Mada­gascar (TI-IM) et l’Alliance Voahary gasy (AVG) ont tenu une conférence de presse à l’hôtel le Grand Mellis Analakely , hier. Les interventions tirent une sonnette d’alarme sur la perte de la couverture forestière à Madagascar qui est passé de 16 millions à 8millions d’hectares en cinquante ans.

« La destruction s’est accélérée sous les trois régimes qui se sont succédés. (…) Marc Ravalomanana, Andry Nirina Rajoelina et Hery Rajaonari­mampianina ont contribué à cette destruction. Ainsi, nous exhortons la Haute cour constitutionnelle (HCC) à invalider la candidature de ces trois personnes », s’insurge Ndranto Razakamanarina, président du Conseil d’administration de l’AVG.

Les membres de la société civile appuient leur argumentation sur l’article publiée par l’OCCRP. À travers des graphiques, les intervenants ont démontré la convergence entre le rythme de la destruction de la couverture forestière et le recul du classement de Madagascar sur l’Indice de perception de la corruption (IPC) entre 2009 et 2013.

Les mesures prises par les dirigeants de l’époque ont accéléré les coupes illégales de bois précieux et ont conduit à une déforestation massive. « En janvier 2009, le gouvernement de Marc Ravalomanana a sorti un arrêté interministériel autorisant treize personnes à exporter des bois de rose. La même année, au mois de septembre, Andry Nirina Rajoelina a également ajouté trente-et –un opérateurs dans la liste et c’est le ministre des finances et du budget de l’épo­que Hery Rajaonarimampianina qui a signé cette autorisation », poursuit Ndranto Razakamanarina.

Les réactions de la société civile sur la demande d’invalidation de la candidature de Marc Ravalomanana, Andry Nirina Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina semblent être tardives. Le décret relatif au calendrier électoral adopté par le gouvernement prévoit la publication de la liste définitive des candidats retenus « cinq jours au plus tard après la clôture de la date de dépôt ».

Toutefois, la HCC a publié la liste définitive dès le lendemain de la date butoir. Or, les décisions de la HCC sont irréversibles. Par ailleurs, l’article 119 de la Constitution dispose que : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’Institution et tout organe des collectivités décentralisées… ». Ainsi, les organisations de la société civile ne sont pas mieux placées pour demander l’invalidation de ces trois candidats.