L’autre campagne – Je suis refondation

Incontournable. En marche. La refondation de la nation initiée par le chef de file du parti ADN, Edgard Razafindravahy devient un passage obligé, quoi qu’en dise les détracteurs du vrai changement

Beaucoup se posent des questions. Certains s’interrogent. Des chroniqueurs politiques à la langue bien pendue ironisent qu’il ne possède pas la caution requise pour être candidat à la présidentielle. Mais bien avant les événements du 21 avril sur le Parvis de l’Hôtel de Ville qui ont précipité cette échéance, Edgard Razafindravahy n’a de cesse d’expliquer qu’il n’en fait pas une obsession, encore moins une fin en soi.

Sa non-participation à cette foire d’empoigne résulte ainsi d’une suite logique dans ses idées, préconisant d’abord la refondation. Pour lui et ses partisans, l’important est ailleurs.

réalités

« Une élection présidentielle insérée dans la configuration actuelle de la république, le format unitaire, qui a conduit la déliquescence de Madagascar, sans se soucier de l’intérêt de la population, ne constitue pas une priorité pour l’ADN », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre, « nous avons visité des contrées lointaines, des hameaux de quelques toits, des villages perdus, à travers Madagascar. Nous avons constaté et ressenti que la population vit dans des conditions à la limite du supportable pour des humains. De ces tournées instructives et constructives, nous avons déduit qu’un scrutin présidentiel dans le contexte politique, économique et social qui prévaut, n’apportera aucun remède aux maux qui ruinent la société malgache ».

Edgard Razafidravahy reste fidèle à sa ligne de conduite. Au contraire des politiciens qui ont dénoncé la tenue à la hâte de la présidentielle avant d’y prendre part. Le processus de refondation nationale a été amorcé bien longtemps. Il ne peut pas s’agir d’une manœuvre politique visant à prolonger ou à proroger l’actuel mandat présidentiel, comme des mauvaises langues essaient de faire croire à l’opinion publique. Quant à la finalité du mouvement mis en branle, irréversible et inévitable, elle est compilée dan un livre dédié à la refondation de la nation. Avec un chronogramme précis. Un projet réaliste et pragmatique. Bien loin des chimériques projets de société rédigés à la hâte par des prétendants véreux aux fonctions de magistrat suprême.

Edgard Razafindravahy a tout à fait raison de vouloir tout revoir de la base au sommet. Des élections présidentielles organisées depuis l’Indépendance ont généré des crises politiques. Philibert Tsiranana a été plébiscité par le verdict des urnes en octobre 1971. Il a été renversé par un mouvement populaire en mai 1972. Marc Ravalomanana revendiquait une victoire au premier tour en janvier 2002 et s’auto-proclamait président de la république le 22 février.

impasse

Didier Ratsiraka, s’estimant encore dans ses droits, a érigé des barrages sur les routes nationales. Poussant le pays au bord du précipice de la guerre civile et de la balkanisation. La crise politique de 2009 à 2014 a été les séquelles de 2002. Et ces mêmes protagonistes s’alignent pour la bataille du 7 novembre. Qui peut garantir et assurer qu’à l’issue du vote, le gagnant sera accepté pat tous.

Et que les perdants vont admettre leur défaite. La tonalité d’une campagne haineuse et violente est donnée sur les réseaux sociaux où calomnies, insultes, attaques personnelles, dénigrements fusent de toutes parts. Dans ses dernières résolutions, la SADC a déjà fait part de ses craintes et de ses appréhensions. Mais l’appétit glouton, insatiable des uns et des autres pour gouter aux délices du pouvoir, le désir dévorant de piller les richesses nationales et de s’enrichir au plus vite, au profit de la paupérisation généralisée de la population, l’ont emporté sur la raison et le bon sens. D’où la conviction de plus en plus affirmée pour la refondation de la nation gagne ses lettres de noblesse. L’expression est sur toutes les lèvres, dans tous les esprits.

Même un ministre qui quitte son bureau à Anosy pour un séminaire dans un hôtel à côte se vante d’avoir fait une descente sur le terrain, « nidina nijery ifotony ny zava-misy ». Edgard Razafindravahy se félicite que le message passé a été bien reçu.

« Tous les jours et presque partout j’entends parler de refondation qui s’est imposée comme la seule issue de secours qui s’offre au pays. Au début, objet de railleries, elle est aujourd’hui un sujet de débats passionnés et intenses ». Il croît même en une volonté providentielle à laquelle il a été appelé pour la concrétiser. « La refondation est un passage obligé pour Madagascar. Même si des récalcitrants refusent cette évidence. Elle s’impose telle une fatalité. Aucune échappatoire n’est plus possible », insiste-t-il

essence

Qui persiste et signe que « l’élection des chefs fokontany doit être le premier acte avant de poursuivre aux étages supérieurs de la hiérarchie.

Et redonner au fokonolona sa place et sa dignité dans une société ruinée par l’égoïsme, la violence, l’esprit mercantile, l’avidité du pouvoir à tout prix ».

Edgard Razafindravahy, un véritable génie de la politique, une facette méconnue du grand public, a été omniprésent dans les événements politiques récents. Sans être roublard, encore moins un faiseur de roi. Il n’est pas ainsi né de la dernière pluie. Il voit bien au-delà de la présidentielle. Le bien-être des Malgaches classés parmi la population la plus pauvre au monde. L’heure du changement a sonné. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas l’entendre. Car le train de la refondation sifflera mille fois L’actuel président, les anciens présidents et chef d’État sont en connaissance de cause.

Par Eric Ranjalahy