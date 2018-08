Foire « Renala » Menabe – Des voies dessinées vers l’exportation

La quatrième édition est mieux organisée que les précédentes. L’arachide et les crabes trouvent preneurs depuis l’année dernière.

Ambiance. La tenue de la foire économique et culturelle « Renala » est toujours une fête de rassemblement pour la population de Menabe. Les cinq districts composant la région, Manja, Belo sur Tsiribihina, Miandri­vazo, Mahabo et Morondava ont répondu présents à cette quatrième édition en exposant leurs atouts et leurs richesses. L’Agriculture représente 44% de l’économie, suivie de près par le secteur Pêche et Aquaculture avec 26%. Les ressources forestières représentent 10% des activités.

Le maïs, le riz, l’arachide et les crabes redeviennent des produits vedettes depuis deux ans. « L’arachide est actuellement très prisée par les Chinois qui en exportent régulièrement depuis la troisième édition de la foire “Renala” de l’année dernière. D’autres filières sont ou seront encore exploitées. Le partenariat avec les Américains pour relancer Aquamen par exemple débutera l’année prochaine. Les crabes se vendent actuellement pas moins de 7000 ariary le kilo et 15 000ariary aux exportateurs », a expliqué Gilbert Romain, chef de la région Menabe à l’ouverture jeudi au grand terrain de la salle d’œuvre catholique de Morondava.

Ce premier responsable a aussi parlé de la mise en place prochaine d’une usine de production de papiers car la reforestation actuelle d’arbres d’espèce à croissance rapide est en bonne voie.

« Cette usine sera implantée entre Miandrivazo et Malaim­bandy » promet le chef de région. « La foire a permis de rehausser l’économie du Menabe à une très grande échelle. Cette région devient l’une des plus grandes productrices de sel car elle peut compter sur 50 000 tonnes de production annuelle », a rassuré pour sa part, Roger Kolo, vice-président du Sénat.

Maux

Par ailleurs, des maires représentant les cinquante six communes de la région Menabe ont pu, exposer les revers de cette progression de l’économie. L’exploitation minière n’est pas encore assez contrôlée. « Après l’éclatement des deux communes de Miandrivazo et d’Andrano­mainty, nous n’avons pas encore reçu nos parts respectives de frais d’administration minière, et ce, depuis 2014. Nos redevances, avec 14 kilos d’or, équivalent à 23 millions d’ariary, à peine un million d’ariary est versé jusqu’à présent au percepteur de Miandrivazo », se plaint le maire de Miandri­vazo, le docteur Raymond Rakoto­arivelo.

Outre le problème de délimitation géographique dont la solution est attendue de la part du FTM (Foibe Taotsari­tanin’i Madagasikara), le maire d’Aboalimena, dans le district de Belo sur Tsiri­bihina, déplore les impacts du dépôt de résidus d’hydrocarbures et de déchets laissés sur ses belles plages. « Nous ne sommes pas du tout avisés de tout ce qui est relatif à l’exploration effectuée par ces gros bateaux dans nos eaux territoriales, qui se rapprochent de plus en plus de nos plages, à près de 200m », fustige Martin Saory, maire. La première secrétaire de l’ambassade de la Corée du Sud et le ministre de l’Environ­nement de l’écologie et des forêts, ont rehaussé de leur présence à la foire « Renala », quatrième édition.