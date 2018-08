Concours national de la chanson Français – Une ruée de candidats en demi-finale

La septième édition du Concours National de Chansons en Français entame sa phase de demi-finale à l’Alliance Française d’Andavamamba. Soixante-six candidats en lice.

À recherche de nouveaux talents. Effectivement, toutes les Alliances Françaises de Madagascar travaillent en synergie pour dénicher et mettre en évidence les talents encore restés dans l’ombre à travers le Concours National de Chansons en Français ou CNCF.

Les inscriptions ont commencé depuis le mois de juin jusqu’au 4 août de cette année, pour la septième édition. Ouvert aux talentueux de la voix et de la composition qui s’expriment en français et ayant plus de seize ans, ce concours soulève l’enthousiasme des jeunes. Pour l’année 2018, nombreux sont les candidats qui ont manifesté leur intérêt pour ce concours dans la capitale. À partir des castings qui se sont déroulés les 17 et 18 août à l’Alliance Française d’Andavamamba ou AFT, soixante-six personnes dont six pour la composition vont disputer la demi-finale ce dimanche 26 août à l’AFT. Ils vont devoir impressionner les membres du jury composés de la chanteuse Minah Bolimakoa, d’un responsable culturel et d’un cadre de l’AFT par la qualité de leur textes et de la mélodie qui va avec pour les interprétations, et par la finesse d’incarner une chanson française de leur choix.

Que le meilleur gagne

« Ce concours a à la fois une vocation pédagogique et une autre culturelle. Retenir les textes des chansons par cœur aide les gens à exceller dans une langue étrangère. Ce concours les forge dans cette démarche. Puis, il y a les épreuves sur scène où les candidats doivent montrer le meilleur d’eux-mêmes en termes de prononciation et d’expression scénique ; une autre manière, pour eux, de monter leur compétence par rapport aux autres candidats. Et surtout, les finalistes auront une bonne visibilité nationale et internationale. Soulignons que cette édition est parrainée par Sébastien Folin, une personnalité de l’audio-visuelle de l’Hexagone », confirme Hasina Rakotondrazanany, assistante de communication de l’AFT.

L’objectif du CNCF est de promouvoir les talents restés dans l’ombre. « Un séjour d’une semaine dans un site touristique de Madagascar attend les deux lauréats de cette édition, pour les deux catégories : interprétation et composition » précise Hasina Rakotondrazanany. Avoir Sébastien Folin comme parrain de cette édition présente un grand avantage. Cet animateur-star de la télé française ne manquerait pas l’occasion de diffuser, au moins, la finale sur une chaîne française.

La finale de la capitale se déroulera le 2 septembre à l’AFT. La grande finale qui mettra en compétition les finalistes régionales se tiendra le 23 septembre. Que le meilleur gagne !