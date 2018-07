Tennis – Zimbabwe Tour – Toky Ranaivo vise haut

À 15 ans, 729e mondial chez les juniors, Toky Ranaivo est sur une belle lancée dans sa carrière. Il prévoit de jouer trois tournois de grade 4 et de grade 3 au Zimbabwe, en cette fin de semaine.

L’aventure continue. Après une série de tournois sur le circuit international des juniors qui a démarré le 25 juin à Madagascar, et qui s’est poursuivi au Kenya vers la mi-juillet, Toky Ranaivo sera de nouveau en compétition sur la scène internationale.

Sélectionné par la Fédé­ration internationale de tennis et par la Confédération africaine de tennis parmi les meilleurs joueurs du continent africain chez les 16 ans, Toky Ranaivo aura l’opportunité de jouer trois semaines de tournoi au Zimbabwe, du 29 juillet au 17 août. Deux tournois de grade 4, du 30 juillet au 11 août, et un tournoi de grade 3, du 13 au 18 août, qu’il va pouvoir jouer à la faveur d’une wild card offerte par les instances internationales du tennis, et dans lesquels parti­cipera le top 300 mondial juniors.

Classé 1 268e mondial au mois de juin, Toky Ranaivo, qui vient d’avoir tout juste 15 ans, a pu réaliser un bond de 539 places et se classe actuellement à la 729e place mondiale. Cette remarquable montée au classement mondial des juniors s’est faite grâce aux quarante six points qu’il a obtenus à partir des résultats réalisés au Madagascar Open Junior et aux deux étapes du Nairobi Junior Open. Dans la deu­xième étape de grade 5 au Nairobi Junior Open, il a décroché le premier titre mondial de sa carrière.

Opportunité

« C’est une belle opportunité de pouvoir aller au Zimbabwe pour disputer trois tournois de grade 4 et de grade 3. Le niveau sera très élevé et le fait de jouer ces types de tournois sera pour moi une belle expérience. L’objectif est vraiment de jouer, match par match, en tentant de grignoter quelques points qui amélioreront considérablement mon classement sur le circuit mondial des juniors », rappelle Toky Ranaivo.

S’entraînant sur les courts de l’Amicale culturelle sportive d’Ambohidahy (ACSA) depuis deux semaines, Toky Ranaivo est prévu partir ce samedi 28 juillet, pour rejoindre Harare. Ses parents, com­me toujours, restent ses principaux sponsors dans les dépla­cements internationaux.

Même avec les subventions accordées par la Fédé­ration internationale de tennis, pouvoir représenter Mada­gascar sur le Circuit mondial des juniors constitue un énorme investissement. C’est après cette journée au Zimbabwe que Toky Ranaivo pourra retourner au centre de la Fédération internationale de tennis de Casablanca au Maroc, son lieu de formation depuis deux ans.