« Sômaroho – 5e édition » – Une pléiade d’artistes internationaux à l’affiche

De la camerounaise Daphne au tanzanien Diamond Platnumz en passant par le groupe sud-africain The Lucky Dube Band. « Sômaroho » assouvit son statut de festival international cette année.

Toujours plus festif et plus grand. Les éditions du festival « Sômaroho » se suivent, mais ne se ressemblent pas, tout en s’affirmant à chaque fois comme une réussite. Un véritable gage de qualité dans le milieu événementiel national, le festival initié par le chanteur Wawa, en partenariat avec Telma, aura depuis gagné ses lettres de noblesse sur la scène internationale également. C’est ainsi une cinquième édition exceptionnelle de par ses têtes d’affiche tout aussi surprenantes qui s’annonce du 1er au 5 août à Nosy Be, au Stade Ambodivoanio de Hell-ville.

Au-delà des rythmes endiablés du salegy qui bercent le public depuis ses débuts, « Sômaroho » annonce pour cette fois de belles surprises, en satisfaisant principalement les férus de musique urbaine et tropicale africaine. Sa douce ballade qui conjugue à la fois romantisme et érotisme, intitulée « Calée » reste l’un des grands tubes de l’année passée. Elle, c’est la Camerounaise Daphne, chanteuse à la forme généreuse qui sera ainsi l’une des invités privilégiés de cette 5e édition, elle sera sur scène le 2 août. Tout aussi spectaculaire, le Tanzanien Diamond Platnumz est aussi fier de compter parmi les participants de ce « Sômaroho» et sera sur scène le 4 août. Lui à qui l’on doit le tube « Marry you », qu’il a chanté avec le chanteur américain Ne-Yo, et sur lequel chaque nouveau marié danse durant son mariage.

Place à la jeunesse !

The Lucky Dube Band, un groupe hommage à l’illustre chanteur de reggae, originaire même de l’Afrique du Sud, égayera aussi la scène du « Sômaroho », le 3 août. Autant de belles découvertes, mais aussi de belles rencontres artistiques sont ainsi prévues le temps de cette 5e édition. Des habitués comme le Mahorais Bacoilli avec qui Wawa partage la chanson « Sabina » fera aussi son retour. De même, le groupe Komo de Mayotte s’y découvrira au public pour la clôture du festival, le 5 août. Les artistes nationaux ne sont pas en reste et étoffent la qualité de ce festival de leur présence.

Fidèle au festival depuis ses débuts, Big MJ sera à l’honneur cette année et se verra récompensé pour son attachement à « Sômaroho ». De même, de nouveaux venus comme le jeune Rak’ Roots à qui l’on doit les tubes « Tanya» et « Ilay silako », Flash B à qui l’on doit la fameuse « Fôsy jokera », mais aussi Lousf’Ah avec « Zah juste ‘zah », comptent parmi les têtes d’affiche de ce festival. Promouvant la splendeur de l’île aux parfums, « Sômaroho» ne tarit pas d’éloges, quant aux artistes locaux, qui seront valorisés sur scène, entre autres, Lico Kininike, digne héritier de Rasoa Kininike, Janga Ratah et Jior Shy. Cette cinquième édition du festival promet d’être marquante et surprenante, pour le public fêtard qui s’y retrouvera.