Maurice – Trois décès dus à la rougeole

Un grand nombre d’enfants n’ont pas fait de vaccin ou n’ont pas effectué de rappel. C’est pourquoi l’immunité de leur organisme est déficiente.

Du 21 mars au 8 juillet, la rougeole a fait un total de quatre cent trente cinq victimes à Maurice. Et de ce nombre, trois ont perdu la vie.

C’est ce qui ressort du bulletin hebdomadaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique.

L’OMS fait remarquer que trois femmes, âgées entre 29 et 31 ans, sont décédées de la rougeole. Il n’est pas clair à ce stade si elles avaient été vaccinées contre la rougeole durant l’enfance. Étant donné qu’elles étaient immunodéficientes, la rougeole a provoqué chez ces patientes des complications telles la septicémie et l’encéphalite.

Il ressort, par ailleurs, que ce sont les enfants âgés de 0 à 9 ans, ainsi que ceux dans la tranche des 20-29 ans qui ont été les plus affectés.

Désormais à 2 ansIl s’avère que dans 45% des cas, les patients n’avaient pas été vaccinés, alors que 29% n’avaient reçu qu’une dose du vaccin. Quant aux 26% restants, aucune indication sur leur «vaccination status».

L’épidémie, note également l’OMS, a surtout sévi dans neuf districts, dont les Plaines-Wilhems, et en particulier ceux situés dans l’ouest du pays, comme Rivière-Noire. L’OMS évoque aussi la capitale, Port-Louis.

Depuis l’éruption de l’épidémie cette année, constate l’OMS, les autorités mauriciennes ont revu l’âge de l’administration de la seconde dose du vaccin contre la rougeole. Précédemment programmé à 5 ans, ce vaccin se fait désormais à l’âge de 2 ans. L’OMS recommande que Maurice poursuive ses efforts afin qu’au moins 95% des enfants soient vaccinés.

